США и Китай договорились "кинуть" Путина: стало известно о сделке

Ряд признаков указывают на то, что Китай и США "что-то готовят за сценой". И это "что-то" может касаться КНДР и России.

Об этом заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью интернет-газете Kasparov.ru.

По его словам, об этом свидетельствуют следующие факты:

"Во-первых, еще во время официального визита Си Цзиньпина в США военные эксперты Китая и Соединенных Штатов провели совещание по вопросам безопасности ядерных объектов в случае падения режима Ына. Во-вторых, 2 декабря в Пентагоне состоялся китайско-американский семинар военных экспертов по изучению опыта Карибского кризиса. Третий признак: в прессе китайской провинции, граничащей с КНДР, появилась масса материалов, информирующих население, как себя вести в случае повышения радиационного фона или большого притока беженцев".

По мнению Пионтковского, вместе Китай и США технологически могут организовать смену режима в КНДР. Именно в этом вопросе Россия может остаться не при делах.

"К власти в таком случае придет какая-то коммунистическая фракция, полностью контролируемая Пекином, и новое правительство откажется от ядерного проекта. Так что в услугах Путина в Вашингтоне никто не нуждается. Но он об этом пока еще не знает", – отметил он.

При этом Пионтковский подчеркивает, что такой сценарий крайне не выгодный для Путина, который хочеть использовать ситуацию в КНДР, чтобы предстать в роде посредника и переговорщика.

Как сообщал "Обозреватель", российские танкеры поставляли топливо в Северную Корею по крайней мере три раза в последние месяцы, передавая грузы через море и обеспечивая экономический "спасательный круг" для коммунистического государства.