США подготовили новый ''ракетный'' сюрприз для России: что известно

США могут разорвать еще один стратегический договор о ядерном оружии с Россией.

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, речь идет о СНВ-III, который ограничивает стратегические наступательные вооружения и действует с 2010 года. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Financial Times.

"Окончательной позиции у нас еще нет, хотя имеется несколько соображений, включая повторное открытие переговоров, возвращение к модели Московского договора или продление. Однако последнее маловероятно", – рассказал чиновник.

Отмечается, что договор СНВ-III ограничивает количество ядерных боеголовок, которые могут иметь на вооружении Россия и США. Документ может быть продлен на пять лет, таким образом у Москвы и Вашингтона есть время до 2021 года.

Согласно договору 2010 года, обе страны должны были сократить к 5 февраля 2018 года суммарное количество стратегических вооружений, число которых не может превышать 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков.

Также в списке находятся 1550 боезарядов на указанных типах вооружений, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

СНВ-III был заключен бывшими президентами США и России Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября стало известно, что США выходят из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, потому что Москва не выполняет требований. В свою очередь в России заявили, что Вашингтон не имеет доказательств нарушений.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал намерения президента США.

Напомним, что в начале октября в НАТО пригрозили уничтожением российского ракетного оружия, если Москва не прекратит нарушать Договор РСМД. В России бурно отреагировали, заявив, что в альянсе "не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики".