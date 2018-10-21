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США подготовили новый ''ракетный'' сюрприз для России: что известно

18.6тЧитать материал на украинском

США могут разорвать еще один стратегический договор о ядерном оружии с Россией.

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, речь идет о СНВ-III, который ограничивает стратегические наступательные вооружения и действует с 2010 года. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Financial Times.

"Окончательной позиции у нас еще нет, хотя имеется несколько соображений, включая повторное открытие переговоров, возвращение к модели Московского договора или продление. Однако последнее маловероятно", – рассказал чиновник.

Отмечается, что договор СНВ-III ограничивает количество ядерных боеголовок, которые могут иметь на вооружении Россия и США. Документ может быть продлен на пять лет, таким образом у Москвы и Вашингтона есть время до 2021 года.

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Согласно договору 2010 года, обе страны должны были сократить к 5 февраля 2018 года суммарное количество стратегических вооружений, число которых не может превышать 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков.

Также в списке находятся 1550 боезарядов на указанных типах вооружений, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

СНВ-III был заключен бывшими президентами США и России Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября стало известно, что США выходят из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, потому что Москва не выполняет требований. В свою очередь в России заявили, что Вашингтон не имеет доказательств нарушений.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал намерения президента США.

Напомним, что в начале октября в НАТО пригрозили уничтожением российского ракетного оружия, если Москва не прекратит нарушать Договор РСМД. В России бурно отреагировали, заявив, что в альянсе "не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики".

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Темы
Холодная война между Западом и РоссиейРоссийская военная угроза
Место
США
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
В Роскосмосе разбор полетов заменили разбором падений.
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Петров Игорь
Петров Игорь
...Лондон подтягивается...считается, что Великобритания обладает около 225 термоядерными боеголовками, из которых 160 находятся в боевой готовности, но точный размер арсенала официально не разглашён...для немытых серьёзное что то назревает.
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Daks Viktor
Daks Viktor
Який може бути договір з країною злочинцем? Російська педерація похерила Будапештський Меморандум і анексувала український Крим, а потім здійснила збройну агресію в Донбасі. Хто може вірити такій державі і її очільникам підорам які порушують договори які ж самі пидписали раніше. Рашка підорашка буде знову втягнута в гонку озброєнь яка наряду з іншими проблемами її остаточно покладуть її в домовину. Інакше бути не може. Тим паче кремлівський недофюрер путлер готовий почати ядерну війну з усім світом і пообіцяв своїм расіянським рабам, що вони попадуть в рай. А в той час сам путлер заховається в схроні десь в горах Уралу і буде жерти консерви зі своїми ближніми херососами.
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