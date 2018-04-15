США анонсировали новые санкции: Россия нервно отреагировала

В России назвали новые санкции США способом изолировать РФ на международной арене.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишут РИА Новости.

По ее словам, санкции "делаются уже без привязки хоть к каким-то реалиям".

"Если раньше нам говорили, что нас наказывают за Украину, то теперь формулировки изменились просто кардинально. Нас наказывают в принципе за то, что мы есть на международной арене. Вот именно так и сформулированы: за роль России в международных делах. Все", - сказала Захарова.

Она заявила, что "сначала это называлось сдерживанием, потом перешли к прямым угрозам и реализация мер изоляции".

"Не получилось изолировать всем миром, решили изолировать своими силами. Вот именно в такой последовательности", - заверила Захарова.

Как сообщал "Обозреватель", США предупредили Россию о подготовке новых санкций из-за поддержки режима президента Сирии Башара Асада.