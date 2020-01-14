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14 января • обновлено в 12:00
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Сразу после наводнения: в Венеции пересохли каналы. Редкие кадры

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В Венеции (Италия) из-за сильных отливов практически пересохли все городские каналы.

Как сообщает Corriere del Veneto, уровень воды опустился из-за отсутствия дождей на 50 сантиметров ниже нормы. Аналогичная ситуация наблюдалась также 8 и 9 января.

По информации издания, такого низкого уровня воды в Венеции не было в последние два года.

В Венеции пересохли каналы

В Венеции пересохли каналы

Corriere del Veneto

На основных каналах судоходство продолжается, но на многих малых гондолы сели на мель. Канал Гранде остается судоходным.

Отметим, что еще в ноябре Венеция страдала в результате наивысшего прилива более чем за 50 лет. Тогда в результате непогоды погибли 2 человека.

В Венеции пересохли каналы

В Венеции пересохли каналы

Corriere del Veneto

В Венеции пересохли каналы

В Венеции пересохли каналы

Corriere del Veneto

В Венеции пересохли каналы

В Венеции пересохли каналы

Corriere del Veneto

В Венеции пересохли каналы

В Венеции пересохли каналы

Corriere del Veneto

В Венеции пересохли каналы

В Венеции пересохли каналы

Corriere del Veneto

Смотрите видео по теме:

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам ученых, в ближайшие 80 лет в мире может произойти потоп, что заставит миллиард человек, которые живут в районах, находящихся не более чем на 10 метров выше уровня моря, покинуть свои дома.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Италия Венеция
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