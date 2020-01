Сразу после наводнения: в Венеции пересохли каналы. Редкие кадры

В Венеции (Италия) из-за сильных отливов практически пересохли все городские каналы.

Как сообщает Corriere del Veneto, уровень воды опустился из-за отсутствия дождей на 50 сантиметров ниже нормы. Аналогичная ситуация наблюдалась также 8 и 9 января.

По информации издания, такого низкого уровня воды в Венеции не было в последние два года.

На основных каналах судоходство продолжается, но на многих малых гондолы сели на мель. Канал Гранде остается судоходным.

Отметим, что еще в ноябре Венеция страдала в результате наивысшего прилива более чем за 50 лет. Тогда в результате непогоды погибли 2 человека.

Just weeks after serious flooding caused widespread damage, the famous canals of Venice have been left almost completely dry due to exceptionally low tides.



