Сравнили с Гитлером: в Германии объявили Трампа нацистом. Фотофакт

Известный немецкий журнал Stern выпустил обложку, на которой президент США Дональд Трамп облачен в американский флаг и показывает жест, похожий на нацистское приветствие.

Нашумевший выпуск от 2017 года появился в продаже в июле 2019 и собрал ажиотаж в Twiiter. Немцы принялись активно обсуждать, в чем же заключается идея такого образа лидера США.

Примечательно, что автор обложки провел параллели между Трампом и немецким диктатором Адольфом Гитлером. Так, рядом с фото американского президента появилась надпись "Sein Kampf", намекающая на скандальную книгу фюрера под названием "Mein Kampf" ("Моя борьба").

Журнал Stern объявил Трампа нацистом Twitter Mel Tansill

"Главный журнал Германии назвал Трампа нацистом", "Немцы узнают нацизм, когда видят его", "Германия не хочет Трампа", "Это реальная угроза нашей демократии и глобальной стабильности", – отреагировали в комментариях.

@robreiner When Stern, German's top magazine calls Trump a Nazi, we should pay attention. Germans would know. pic.twitter.com/ftsACMKXmc — Rocky Dickson (@rock1040) July 22, 2019

Germans know fascism when better than anyone. Their history reflects so. Germany’s top magazine, Stern, called Donald Trump a Nazi. If Germany calls Trump a Nazi, he is one. Yesterday Chancellor Angela Merkel came to the defense of U.S. Congress "Squad."

It’s official.#trumpism pic.twitter.com/lklY14WuRi — Mel Tansill (@poetmaker) July 22, 2019

When this is what Stern, a German publication , has on its cover, America should understand how Trump is perceived in the real world. pic.twitter.com/9gidHQQBhQ — Mcelsay (@mcelsay) July 21, 2019

"Germans know fascism when they see it.

Today the nation's top magazine, Stern, declares Donald Trump a Nazi."

Please people in denial, wake up!! pic.twitter.com/VLvxwd76jE — lisa zeankowski ✡🕉☯ (@lbloveslife1964) July 21, 2019

Ранее в 73 день рождения Трампа OBOZREVATEL показал, как он выглядел до президентства.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал