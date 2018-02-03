Весь цивилизованный мир, который продолжает считать безальтернативным лидером США, объединяется для того, чтобы покончить с Путиным, его захватом и разрушением Российского государства. Это решение было принято ещё в 2014 году во время встречи большой двадцатки в австралийском Брисбене, пишет Слава Рабинович для Inforesist. Это произошло уже после аннексии Крыма, после кровавых событий на востоке Украины, после Иловайска и Дебальцево, после сбитого Боинга.

Но это очень непростое дело, потому что Путин и его ОПГ, захватив преступно Россию, захватили ещё и второй по величине в мире арсенал ядерного оружия. Соответственно, отстранение Путина от власти не может произойти быстро, легко и эффективно в течении короткого времени. Это очень длительный процесс. Но все ошибки, совершенные Путиным и его приспешниками, не позволят им жить дальше без последствий, без возмездия. Имеется в виду: вмешательство в выборы США, это в принципе атака на американскую демократию; вмешательство в выборы в Европе, от Польши до Чехии, Венгрии, Франции, Германии и других стран. А также попытки переворота в Черногории.

Собственно "Кремлевский доклад" – это шаг к устранению Путина и его ОПГ. Для понимания нужно сделать шаг назад и рассмотреть вообще способы отстранения Путина от власти. Если ограничиться наиболее явными способами, то я бы назвал пять. Из них три лежат в российском правовом поле, два вне правового поля.

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Первый из этих трёх легальных – это смена президента на выборах. Путин уничтожил институт сменяемости власти, как и институт свободных демократических и честных выборов. Поэтому выходит, что Путина отстранить от власти при помощи выборов нельзя. Он также уничтожил все виды власти, включая судебную власть. Соответственно Путин не может быть отстранён ни конституционным судом, ни верховным судом. Хотя оба этих суда в 1998 году и в 2001 году вынесли свои решения по поводу трактовки статьи конституции, говорящей о том, что одно и то же лицо не может иметь полномочия президента более двух сроков подряд. Два срока подряд являются абсолютным конституционным максимумом президентских полномочий для одного лица. Верховный суд в 2001 году это подтвердил. Соответственно эти оба суда обязаны объявить Путина не только не легитимным президентом, но и нелегальным.

Выдвигая Владимира Путина 24 сентября 2011 года на третий срок, с перерывом после президента Медведева, они занимались политическим мошенничеством в государственном масштабе. Поскольку никто, кроме судов не имели право трактовать конституцию и не имел право запускать эту мантру "а не подряд можно". Вот эта мантра – это государственное преступление, это мошенничество, это силовой захват и нелегальное удержание власти. Статья уголовного кодекса, подразумевающая до 20 лет лишения свободы. При этом только конституционный суд или верховный суд могут объявить его нелегальным президентом. А они, как известно, этого не сделают.

Говоря о следующем способе, нужно вспомнить о кандидатах на предстоящих выборах – Собчак и Явлинском. Других не называю, потому что даже их имена упоминать не стоит. Дело в том, что в российском законодательстве есть небольшое окно возможностей, касающееся верховного суда и вопроса легитимности. Кандидаты Собчак и Явлинский, после того как их официально зарегистрируют кандидатами центральной избирательной комиссии, становятся так называемыми надлежащими истцами для того, чтобы подать иск в верховный суд против зарегистрированного кандидата Путина, требуя аннулировать его регистрацию. Потому что он не имеет право избираться на четвёртый срок, поскольку его максимум президентских полномочий закончился еще в 2008 году. Если же Собчак и Явлинский этого не сделают, если они не подадут такой иск в течении тех дней, которые начинаются со дня официальной регистрации и заканчивая 18 марта, то их можно считать так называемыми "мурзилками" Кремля. То есть, между ними и президентской администрацией существует преступный сговор, на основании которого их вообще и зарегистрировали.

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Поэтому, когда этих кандидатов официально зарегистрируют, общественность и СМИ, должны оказывать на них огромное давление со всей этой аргументацией для того, чтобы пригвоздить кандидатов к стене вне зависимости от их предварительных договорённостей с администрацией президента. И если они таких исков не подадут, мы соответствующим образом должны относиться вообще к их политическим карьерам до конца их жизни. Кстати, надлежащими истцами для такого иска в конституционный суд являются все члены совета федерации, все депутаты Государственной Думы и главы регионов. Поэтому они, не подавая иски против Путина ещё в 2012 году, уже стали преступниками и сообщниками ОПГ в государственном перевороте, который они совершили начиная с 24 сентября 2011 года.

Третий легальный способ отстранения Путина от власти – это импичмент. Но дело в том, что процесс импичмента тоже прерогатива парламента, Совета Федерации, Государственной Думы. Путин уничтожил, конечно же, не только судебную ветвь власти, но и все остальные, включая и законодательную власть, и парламент.

Соответственно мы исчерпали все легальные способы смены власти в России, остались два выходящие за рамки правового поля, но которые имеют право существовать. И эти два способа на самом деле являются конечной силой, которые восстановят российскую государственность и конституционный строй, разрушенные Путиным и его ОПГ.

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Первый способ это уличные активности, уличные демонстрации и революция. Для этого необходим миллион человек на улице, а лучше два. Если эта активность ограничивается тысячами людей или десятками тысяч или даже сотнями тысяч, то, я думаю, что Путин готов будет устроить кровавое месиво, повторить площадь Тян Инь образца 1989 года в Китае, задавить это ОМОНом, российской гвардией, ФСБ, армией. Он отдаст преступные приказы, а путинские силовики будут исполнять эти приказы. Если же на улице будет миллион, то они ничего не смогут сделать. К сожалению, этот способ смены власти в России на сегодняшний день вряд ли можно воплотить в реальность, потому на улицу не выйдет такое количество людей. Я не знаю, что будет через три месяца, через год или два, но на сегодняшний день краткосрочной перспективы нет.

И второй способ смены власти в России – это раскол "так называемых элит". И он уже происходит. Санкционный режим, который надвигается на Россию, поможет его ускорить.

Участникам "Кремлевского списка" придется сделать выбор: относительно беззаботная жизнь и миллиарды долларов или Путин. И другого выбора у них нет. Такая постановка ультиматума и есть способ ускорения раскола "элит", при помощи которого может быть произойдёт дворцовый переворот в Кремле. Но когда он произойдёт, каким образом он произойдёт и что будет после него? Это спрогнозировать абсолютно невозможно.