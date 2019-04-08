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Сплошное месиво: появились страшные кадры с мертвыми россиянами в Сирии

3.5тЧитать материал на украинском

В сети показали страшные кадры с мертвыми российскими военными в Сирии.

Видео распространило новостное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой "Исламское государство". На ролик обратила внимание организация SITE Intelligence Group, отслеживающая публикации джихадистов в сети.

Само видео недоступное сейчас, однако кадры из него просочились в новости. В частности, на одном из них запечатлен окровавленный российский солдат.

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Сплошное месиво: появились страшные кадры с мертвыми россиянами в Сирии

Боевики указали, что на видео помимо тел российских военных, также запечатлен раненый сирийский военнослужащий. Из его разговора с террористами следует, что погибшими являются россияне.

Осторожно! Жесткий кадр!

Сплошное месиво: появились страшные кадры с мертвыми россиянами в Сирии

Также уточняется, что события происходят в пустыне в сирийской провинции Хомс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сирии пропал без вести майор Сухроб Каримов, служивший в 38-й гвардейской мотострелковой бригаде в Амурской области.

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Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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заПППукин вовка
заПППукин вовка
кадры Превосходные!!!! хотят ПИ,,,,,Ы ватноголовые кредиты на убийствах отрабатывать получайте, чем больше этого козломордого гавна 200-х тем лучше для всего цивилизованного мира!!!!
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Макарский Александр
Макарский Александр
А может,це-герой АТО?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Они честно исполняют свой долг..молодцы..Семья получит огромную компенсацию согласно контракта.Где проблема??
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