Сплошное месиво: появились страшные кадры с мертвыми россиянами в Сирии

В сети показали страшные кадры с мертвыми российскими военными в Сирии.

Видео распространило новостное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой "Исламское государство". На ролик обратила внимание организация SITE Intelligence Group, отслеживающая публикации джихадистов в сети.

Само видео недоступное сейчас, однако кадры из него просочились в новости. В частности, на одном из них запечатлен окровавленный российский солдат.

Боевики указали, что на видео помимо тел российских военных, также запечатлен раненый сирийский военнослужащий. Из его разговора с террористами следует, что погибшими являются россияне.

Осторожно! Жесткий кадр!

Также уточняется, что события происходят в пустыне в сирийской провинции Хомс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сирии пропал без вести майор Сухроб Каримов, служивший в 38-й гвардейской мотострелковой бригаде в Амурской области.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал