УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Спите спокойно! Ядерной угрозы со стороны КНДР больше нет - Трамп

456Читать новость на украинском

Ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше не существует.

Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter сразу по прибытию в Вашингтон после переговоров с Ким Чен Ыном.

"Долгая поездка, но теперь все могут чувствовать себя гораздо безопаснее, чем в тот день, когда я вступил в должность. Северная Корея больше не представляет ядерной угрозы. Встреча с Ким Чен Ыном была интересным и очень положительным опытом. У Северной Кореи большой потенциал для будущего!" – заявил Трамп.

Новости
Война или мир? Украинцы высказались, чего ждать от Ким Чен Ына и Трампа

Также глава Белого дома отметил, что до его прихода к власти люди предполагали, что США будет воевать с Северной Кореей, но теперь якобы все изменилось.

Новости
"Не будет больше пусков": Трамп заявил о спасении мира

"Президент Обама говорил, что Северная Корея является нашей самой большой и опасной проблемой. Теперь нет - сегодня спите спокойно", - добавил Трамп.

Как известно, по итогам саммита Трампа и Ким Чен Ына лидерами стран было подписано соглашение о неопределенных специфических "гарантиях безопасности" со стороны США в ответ на денуклеаризацию Корейского полуострова.

В свою очередь сам лидер Северной Кореи назвал документ историческим.

Читайте все новости по теме "Ракетно-ядерная программа КНДР" на Обозревателе.

Тема
Ракетно-ядерная программа КНДР
Персоны
Дональд ТрампКим Чен Ын
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги