Спите спокойно! Ядерной угрозы со стороны КНДР больше нет - Трамп

Ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше не существует.

Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter сразу по прибытию в Вашингтон после переговоров с Ким Чен Ыном.

"Долгая поездка, но теперь все могут чувствовать себя гораздо безопаснее, чем в тот день, когда я вступил в должность. Северная Корея больше не представляет ядерной угрозы. Встреча с Ким Чен Ыном была интересным и очень положительным опытом. У Северной Кореи большой потенциал для будущего!" – заявил Трамп.

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 червня 2018 р.

Также глава Белого дома отметил, что до его прихода к власти люди предполагали, что США будет воевать с Северной Кореей, но теперь якобы все изменилось.

"Президент Обама говорил, что Северная Корея является нашей самой большой и опасной проблемой. Теперь нет - сегодня спите спокойно", - добавил Трамп.

Before taking office people were assuming that we were going to War with North Korea. President Obama said that North Korea was our biggest and most dangerous problem. No longer - sleep well tonight! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 червня 2018 р.

Как известно, по итогам саммита Трампа и Ким Чен Ына лидерами стран было подписано соглашение о неопределенных специфических "гарантиях безопасности" со стороны США в ответ на денуклеаризацию Корейского полуострова.

В свою очередь сам лидер Северной Кореи назвал документ историческим.