Спикер парламента Великобритании удивил поведением на публике: опубликовано видео

Спикера Палаты общин британского парламента Джона Беркоу заметили на улицах Лондона по дороге на работу.
Видео, снятое журналистами, появилось на Twitter-странице издания Deutsche Welle. Авторы поста отмечают, что влиятельный политик ничем не отличается от обычных граждан — идет на работу пешком, одет в простой свитер и ест на ходу.
"Внешне — обычный прохожий. А на самом деле — спикер британского парламента!" — подчеркивается в сообщении.
Заметив съемку, Беркоу избегает вопросов журналистов о политике, однако приглашает их в кафе на кофе или чай.
Джон Беркоу
Скрин видео
Скрин видео
Скрин видео
Іде на роботу пішки, їсть на ходу.— DW українською (@dw_ukrainian) 21 березня 2019 р.
Зовні - звичайний перехожий. А насправді - спікер британського парламенту! pic.twitter.com/T6Q029k5HY
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Согласно пунктам договора, Великобритания должна была выйти из ЕС в марте 2019 года.Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать решение о выходе из Евросоюза.
15 января 2019 года парламент в первый раз отклонил план Мэй по выходу из ЕС.
12 марта парламентарии вновь отклонили план выхода, предложенный премьер-министром.
23 марта Парламент Великобритании проголосовал против выхода из Европейского Союза без заключения сделки.
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