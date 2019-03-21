Спикер парламента Великобритании удивил поведением на публике: опубликовано видео

Спикера Палаты общин британского парламента Джона Беркоу заметили на улицах Лондона по дороге на работу.

Видео, снятое журналистами, появилось на Twitter-странице издания Deutsche Welle. Авторы поста отмечают, что влиятельный политик ничем не отличается от обычных граждан — идет на работу пешком, одет в простой свитер и ест на ходу.

"Внешне — обычный прохожий. А на самом деле — спикер британского парламента!" — подчеркивается в сообщении.

Заметив съемку, Беркоу избегает вопросов журналистов о политике, однако приглашает их в кафе на кофе или чай.

Джон Беркоу Скрин видео

Скрин видео

Скрин видео

Іде на роботу пішки, їсть на ходу.

Зовні - звичайний перехожий. А насправді - спікер британського парламенту! pic.twitter.com/T6Q029k5HY — DW українською (@dw_ukrainian) 21 березня 2019 р.

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