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Спикер парламента Великобритании удивил поведением на публике: опубликовано видео

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Спикера Палаты общин британского парламента Джона Беркоу заметили на улицах Лондона по дороге на работу.

Видео, снятое журналистами, появилось на Twitter-странице издания Deutsche Welle. Авторы поста отмечают, что влиятельный политик ничем не отличается от обычных граждан — идет на работу пешком, одет в простой свитер и ест на ходу.

"Внешне — обычный прохожий. А на самом деле — спикер британского парламента!" — подчеркивается в сообщении.

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Заметив съемку, Беркоу избегает вопросов журналистов о политике, однако приглашает их в кафе на кофе или чай.

Джон Беркоу

Джон Беркоу

Скрин видео

Спикер парламента Великобритании удивил поведением на публике: опубликовано видео

Скрин видео

Спикер парламента Великобритании удивил поведением на публике: опубликовано видео

Скрин видео

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Место
АнглияЛондон
Теги
политикавидео
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Иванова Раиса
Иванова Раиса
Це не українська гугнява підарастія в політиці. Без охорони і кроку не ступлять...
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