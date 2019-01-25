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''Создать УНР со столицей в Донецке!'' Пропагандист Путина проговорился о наглом плане Кремля

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Кремлевский пропагандист, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил, что Украина должна превратиться в УНР, в которую войдут только южные и восточные области.

По его словам, это якобы произойдет из-за того, что указанные регионы не имеют ничего общего с западной частью страны. Бредовой идеей рупор Кремля поделился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Семен Багдасаров

Семен Багдасаров

Скриншот видео

"Украина разная. Есть западная, центральная, а есть юго-восточная. Которая исторически всегда была теснейшим образом связана с Российской империей, с великим СССР, где большинство населения всегда мыслило в нашу пользу. Этот яд нацизма, яд западно-украинского национализма, он начинает проникать на юго-восток и травить этих русских людей против русских и использовать этот потенциал для войны с такими же, как они! Это и есть великая трагедия великого русского народа!" — истерично выкрикнул Багадасаров.

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Продолжая развивать свою теорию, он предложил "освободить православных юго-востока от гнета нацистов" путем государственного переворота. Кроме того, он цинично сравнил современную Украину с раковой опухолью, отметив, что ее необходимо перекроить.

"Я за то, чтобы Украина была единой, но мы же видим: все эти большевики и прочие, которые наклепали этих государств на теле Российской империи, заложили огромную мину. Это искусственные образования! И поэтому естественным путем эта территория должна отложиться, образовать свою УНР, как было до 1918 года, со столицей в Харькове, Одессе, Донецке, где угодно!" — продолжил продвигать оккупационную риторику Багдасаров.

Он выразил мнение, что если Россия не займется этим вопросом, то через несколько поколений население южных и восточных регионов Украины якобы превратится в "выживших из ума укров", которые забудут свои русские корни.

Семен Багдасаров

Семен Багдасаров

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Тема
российская пропаганда
Место
Россия
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Давно пора , с животными из Куева разговаривать бесполезно , с ними надо говорить бомбами .
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