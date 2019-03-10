"Оккупация уже началась": сбудется ли мечта Путина об аннексии Беларуси

С конца прошлого года не утихают дискуссии о возможном создании единого Союзного государства вследствие объединения, а точнее поглощения Российской Федерацией Беларуси. Имперская Россия с удовольствием приберет к рукам соседа, ведь ностальгия по СССР никуда не делась.

Но до сих пор не ясно, готов ли на такую авантюру белорусский глава Александр Лукашенко, который то нормализует отношения с Западом, то говорит о приверженности союзному проекту с Россией.

Так быть или не быть "объединению" РФ и Беларуси – разбирался OBOZREVATEL.

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Как появилась идея об объединении Беларуси и России

Разговоры об интеграции двух государств начались после скандала между президентами РФ и Беларуси в ходе заседания ЕАЭС в Санкт-Петербурге в декабре 2018 года. Тогда Лукашенко заявил, что Москва ставит слишком большую цену на свои энергоресурсы для Беларуси. На что Путин заявил, что и так продает российский газ Минску по скидке.

В Кремле также намекнули Лукашенко, что если в Минске хотят и дальше получать дешевую нефть, тогда Беларусь должна пойти на более тесную интеграцию в рамках Союзного государства.

Владимир Путин

После скандального разговора в прямом эфире, российские СМИ вспыхнули обвинениями в адрес Лукашенко. Мол, Беларусь и так живет за счет России, и как "бацька" смеет что-то требовать от Путина, а более смелые стали прямо говорить о "присоединении" Беларуси к РФ.

Естественно, Лукашенко такие разговоры стали не по нраву: "Получите нефть, но давайте, разрушайте страну и вступайте в состав России. Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране и международное сообщество? Не мытьем, так катанием инкорпорируют страну в состав другой страны", – возмущался президент Беларуси.

Но вместе с тем на последующих встречах с Путиным 25 и 29 декабря 2018 года столь ненавистное для Лукашенко понятие "интеграция" прозвучало вновь, вот только риторика белорусского президента в корне поменялась.

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Перед началом двусторонней встречи Владимир Путин заявил, что начатое 20 лет назад строительство Союзного государства "не утрачено, а наоборот этот интеграционный проект развивается, развивается успешно", а реализация договоренностей России и Беларуси в рамках Союзного государства является примером развития интеграционных процессов на всем постсоветском пространстве.

В свою очередь Александр Лукашенко поддержал озвученные Путиным итоги и поблагодарил своего российского коллегу за поддержку и за помощь, которую РФ оказывала и оказывает Беларуси.

Лукашенко и Путин

Темой двусторонних переговоров стало "подведение итогов белорусско-российского сотрудничества в уходящем году, и рассмотрение наиболее актуальных задач двустороннего взаимодействия на ближайшую перспективу". Если по-простому, речь шла все о той же тесной интеграции Беларуси с Россией.

Ряд политических и международных экспертов предполагают, что в ходе встречи Лукашенко пытался торговать независимостью Беларуси, понимая, что в Кремле это уже решенный вопрос, и хотел бы возыметь для себя какие-нибудь гарантии. Но то ли "бацька" слишком много требовал, то ли Путин вообще ничего не предлагал, но явно, что лидеры двух стран вышли после переговоров ни с чем.

Об этом свидетельствует и тот факт, что президенты даже не вышли к прессе, чтобы поделится итогами встречи и похвастаться достижениями в двустороннем диалоге.

А дальнейшие высказывания Лукашенко вообще слабо поддаются анализу. В преддверье Нового года белорусский президент поздравил своего российского коллегу заявив, что союз двух народов состоялся.

"Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что союз белорусов и россиян состоялся", — говорится в поздравлении Лукашенко.

Лукашенко

После таких слов многие даже задумались над тем, что в своем новогоднем обращении Лукашенко прямо объявит о вхождении Беларуси в состав России. Но этого не произошло. Более того, он вообще не коснулся тем интеграции и Союзного государства.

Президент Беларуси призвал граждан "укреплять свою государственность на принципах честности и справедливости".

"Мы должны именно такой сохранить страну для детей и внуков. Уходящий год помог нам особенно прочувствовать связь с родной землей. Сегодня стране особенно нужны ваши интеллект и энергия", — отметил он.

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Беларусь взяла курс на Европу, в России истерия

Видимое обострение между странами в контексте объединения между Россией и Беларусью, заставило последнюю вновь обратиться к Западу.

"Беларусь всегда будет надежным партнером Европейского союза и рассчитывает, что такой подход в двусторонних отношениях будет взаимным", – такое заявление сделал Лукашенко в ходе встречи с европейским комиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Эттингером в феврале этого года.

В свою очередь европейский чиновник сообщил, что ЕС разрабатывает бюджет на ближайшие десять лет, в котором в том числе предусмотрены и средства на финансирование проектов "Восточного партнерства". Часть из этих проектов будет реализована в Белоруссии.

Александр Лукашенко и Гюнтер Эттингер БЕЛТА

К слову, встреча белорусского президента и еврочиновника произошла после очередной двусторонней встречи Лукашенко и Путина в Сочи, на которой сторонам явно вновь не удалось договорится о компенсации Беларуси потерь от нового "налогового маневра" в нефтяном секторе, от чего бюджет белорусов не досчитается 11 млрд долларов.

Кроме того, взгляд Лукашенко устремился и в сторону США, после десятилетнего перерыва Минск снял ограничения на число американских дипломатов в стране. Также пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз уточнил, что между руководством МИД Белоруссии и Госдепа США в последнее время состоялось несколько телефонных разговоров.

Пожалуй, самым огромным ударом для РФ стало заявление Лукашенко о налаживании отношений Беларуси с самым заклятым врагом России – НАТО. Белорусский президент добавил, что такой шаг в итоге поможет укрепить безопасность самой Беларуси.

"Мы с ними должны разговаривать. Мы не должны на них смотреть, как на врагов", – заявил он на совещании по интеграционному сотрудничеству 5 марта.

Несомненно, подобные заявления не остались без внимания со стороны росСМИ, которые тут же обвинили Лукашенко в подыгрывании Западу, называли предателем и угрожали украинским сценарием, мол Киев когда-то тоже предпочел евроинтеграцию Таможенному союзу, и чем все закончилось.

На подобную историю у Лукашенко нашелся вполне логический ответ: "Это сотрудничество с Западом сегодня вызывает некую аллергию и порой истерику у нашего главного партнера — России. У отдельных политиков там. Спрашивается, чего вы истерите? Нашу продукцию на рынок не пускают, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят, где только можно. Нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть?! Если перед нами закрывают двери – одну, вторую, третью – мы ищем четвертую. И при этом никто нас не может упрекнуть, что мы якобы куда-то повернулись. Нам никуда не надо поворачиваться. Мы и так – в центре Европы", – заявил глава Беларуси.

Так быть или не быть Союзному государству?

Многие заявления и действия белорусского президента, которые прозвучали с конца прошлого года, противоречили друг другу. Но судя из последних месседжей Лукашенко, он все же не отказывается от идеи продвижения союзного проекта.

"Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в РФ. При этом основной принцип данного проекта – равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования", – заявил он.

Кроме этого, Лукашенко напомнил, что на уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки.

Еще одно заявления белорусского президента, которое нельзя оставить без внимания, это создание общей валюты с Россией. Хотя тут Лукашенко подчеркнул, что этой валютой не может стать ни российский, ни белорусский рубль – это должен быть "общий рубль".

Несколькими днями позже глава Беларуси вообще выдвинул предложение перейти на 100% торговлю между странами в российских рублях, а не "вражеских" долларах и евро.

По мнению международного эксперта Павла Рудякова, страны действительно идут к "объединению", но на этом пути есть две преграды.

"Первое – это конкуренция за влияние над Беларусью между Западом и Россией. Лукашенко не может не учитывать категоричное мнение Запада об объединении по многим причинам", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

"Второй фактор – это судьба самого Лукашенко, он не может не понимать, что в общем государстве, даже при прописанных уставах, что им будут управлять по очереди россияне и белорусы, фактически руководить будет Путин. Поэтому для него это будет означать потерю власти", – добавил международник.

По словам Рудякова, все это вместе образует сложнейшую ситуацию, в которой с одной стороны есть мотивация для объединения с Россией, с другой стороны, риски, угрозы и сопротивление этой идее.

Впрочем, пока Лукашенко удается маневрировать между Западом и Россией, но рано или поздно ему придется определиться.

"В краткосрочной перспективе Беларусь будет содержать этот баланс, но в среднесрочной перспективе, ей придется делать выбор между Россией и Западом", – отмечает он.

Экономическая модель Беларуси себя почти исчерпала в том виде, в котором ее поддерживает Лукашенко, и ее нужно будут перестраивать.

"Как только у Лукашенко посчитают, что они не смогут покрывать свои социальные программы за счет того, что создают сами белорусы и того, что они получают от России, тогда они будут вынуждены идти на смену модели государственного развития и делать выбор", – сказал Рудяков.

Казалось бы, Россия уже в ближайшие сроки могла бы "помочь" сделать Беларуси этот выбор, надавив экономически и "энергетически", но международник утверждает, что у РФ сейчас попросту нет на это денег, а интеграция все же процесс затратный.

"Сейчас им надо думать, где привлекать дополнительные ресурсы, чтобы себя удержать на плаву. И этот интеграционный проект будет для них затратный. И у Путина есть экономические расчеты, указывающие на то, что не стоит торопиться. Поэтому эта история с Союзным государством будет еще минимум года 3-4 тянуться в таком режиме" – считает Рудяков.

С Рудяковым, в контексте сроков, согласен международный эксперт Андрей Каракуц, но по его мнению, оккупация Беларуси уже началась.

"Похоже, что Лукашенко будут додавливать, чтобы он уступил сначала в вопросе энергоносителей, а потом нажмут в вопросе введении одной валюты – российского рубля, а третий, последний шаг, легкая военная оккупация. Россия разместит там свои войска на более постоянной основе, а не в рамках учений, или военного сотрудничества", – сказал Каракуц OBOZREVATEL.

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Но этот процесс действительно не будет быстрым, Россия постепенно будет поглощать соседнее государство.

"РФ постепенно будет поглощать Беларусь, это не будет выглядеть, например, как аннексия Крыма, и это будет более растянутый процесс, где-то на три-четыре года. Многие приурочивают это к следующим выборам президента РФ в 2024 году, этом можно подать как внешнеполитический успех и создать какие-то предпосылки, чтобы Путина оставить на царстве", – отметил международник.

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