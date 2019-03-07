|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

"Лукашенко в курсе": Беларусь предупредили о скорой оккупации Россией

Читать материал на украинском

Российская Федерация начала постепенную оккупацию Белоруссии, и президенту Александру Лукашенко об этом известно.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил международник Андрей Каракуц, который заметил, что белорусский президент все больше говорит об интеграции с РФ.

"На что он обращает внимание? На то, что РФ начала снова говорить о Союзном государстве, спрашивает, почему это не упоминалось ранее, но при этом говорит, давайте что-то делать по этому поводу. Но делать не на таких условиях, как хочет Россия, а так, чтобы это не было ударом именно по независимости Беларуси", – говорит международник.

Новости
"Беларуси этого не предлагали!" Лукашенко обвинил пропагандистов Кремля во лжи

Однако, по мнению Каракуца, интеграция на условиях Беларуси не произойдет.

"РФ заламывает руки Лукашенко, она создает внутри самой Беларуси определенный структуры, которые будут влиять, в частности, на будущие президентские и парламентские выборы. И в России остается очень важный рычаг – это долги Беларуси перед РФ. И хотя периодически проводится реструктуризация этого долга, но в то же время, без него Беларусь пока не может закрывать дефицит бюджета", – объясняет он.

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Международник считает, что Россия будет давить на Минск в вопросах энергозависимости, потом нажмут и в вопросе введения одной валюты – российского рубля, а под конец осуществят легкую военную оккупацию.

"РФ постепенно будет поглощать Беларусь, это не будет выглядеть, например, как аннексия Крыма, это будет более растянутый процесс, где-то на три-четыре года. Многие приурочивает это к следующим выборам президента РФ в 2024 году, и в этом контексте да, это можно сделать, чтобы показать россиянам такой внешнеполитический успех, это во-первых, а во-вторых, создать какие-то предпосылки для того, чтобы Путина оставить на царстве", – говорит он.

Новости
Оккупация Беларуси Россией: Лукашенко выступил с заявлением

Каракуц также отмечает, что Лукашенко известно о планах России, и он пытается выторговать для себя определенные дивиденды, но вряд ли он получит то, что желает.

"Лукашенко может торговаться, но он сам по себе не является проблемой. Он очень долго сотрудничает с русскими, он сам создал такую систему, которая максимально зависима от России, и говорить о том, что завтра Беларусь захочет и начнет сотрудничать с ЕС, или США, так легко это не произойдет. Это даже можно показать на примере Украины. Скорее всего, он будет требовать, чтобы не было прямого вторжения, чтобы все эти процессы происходили постепенно, а во-вторых – не угрожали его власти", – сказал международник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова к пересмотру подходов к интеграции с Россией, а также сохраняет приверженность идее союзного проекта. О том отметил, что основной принцип соответствующего проекта является создание равных условий.

Ранее же Лукашенко заявил, что Беларусь не против создания общей валюты с Россией, но это не должно быть ни российский, ни белорусский рубль, и даже предлагал это Кремлю, но в России отвергли это предложение.

На что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что впервые слышит о таком предложении, о том Россия заинтересована в переходе на расчеты на основе национальных валют, в первую очередь на основе российского рубля.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Место
Беларусь
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
2
Смешно
2
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандеры нацисты, почему вас тварей ненавидят все люди живущие вокруг вашей колонии знаете?)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наши блоги