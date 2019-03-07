"Лукашенко в курсе": Беларусь предупредили о скорой оккупации Россией

Российская Федерация начала постепенную оккупацию Белоруссии, и президенту Александру Лукашенко об этом известно.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил международник Андрей Каракуц, который заметил, что белорусский президент все больше говорит об интеграции с РФ.

"На что он обращает внимание? На то, что РФ начала снова говорить о Союзном государстве, спрашивает, почему это не упоминалось ранее, но при этом говорит, давайте что-то делать по этому поводу. Но делать не на таких условиях, как хочет Россия, а так, чтобы это не было ударом именно по независимости Беларуси", – говорит международник.

Однако, по мнению Каракуца, интеграция на условиях Беларуси не произойдет.

"РФ заламывает руки Лукашенко, она создает внутри самой Беларуси определенный структуры, которые будут влиять, в частности, на будущие президентские и парламентские выборы. И в России остается очень важный рычаг – это долги Беларуси перед РФ. И хотя периодически проводится реструктуризация этого долга, но в то же время, без него Беларусь пока не может закрывать дефицит бюджета", – объясняет он.

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Международник считает, что Россия будет давить на Минск в вопросах энергозависимости, потом нажмут и в вопросе введения одной валюты – российского рубля, а под конец осуществят легкую военную оккупацию.

"РФ постепенно будет поглощать Беларусь, это не будет выглядеть, например, как аннексия Крыма, это будет более растянутый процесс, где-то на три-четыре года. Многие приурочивает это к следующим выборам президента РФ в 2024 году, и в этом контексте да, это можно сделать, чтобы показать россиянам такой внешнеполитический успех, это во-первых, а во-вторых, создать какие-то предпосылки для того, чтобы Путина оставить на царстве", – говорит он.

Каракуц также отмечает, что Лукашенко известно о планах России, и он пытается выторговать для себя определенные дивиденды, но вряд ли он получит то, что желает.

"Лукашенко может торговаться, но он сам по себе не является проблемой. Он очень долго сотрудничает с русскими, он сам создал такую систему, которая максимально зависима от России, и говорить о том, что завтра Беларусь захочет и начнет сотрудничать с ЕС, или США, так легко это не произойдет. Это даже можно показать на примере Украины. Скорее всего, он будет требовать, чтобы не было прямого вторжения, чтобы все эти процессы происходили постепенно, а во-вторых – не угрожали его власти", – сказал международник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова к пересмотру подходов к интеграции с Россией, а также сохраняет приверженность идее союзного проекта. О том отметил, что основной принцип соответствующего проекта является создание равных условий.

Ранее же Лукашенко заявил, что Беларусь не против создания общей валюты с Россией, но это не должно быть ни российский, ни белорусский рубль, и даже предлагал это Кремлю, но в России отвергли это предложение.

На что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что впервые слышит о таком предложении, о том Россия заинтересована в переходе на расчеты на основе национальных валют, в первую очередь на основе российского рубля.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.