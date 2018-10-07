''Совсем Чепига?'' Топ-пропагандистку Кремля высмеяли за нелепый пост

Пропагандистка Кремля, главный редактор ресурса Russia Today Маргарита Симоньян нарвалась на волну критики и насмешек безграмотным постом о победе российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова над ирландским противником Конором МакГрегором.

В частности, она назвала их поединок боксерским, хотя это были бои без правил, и прокололась в высказывании о русских фамилиях. Нелепый пост пропагандистка разместила на своей странице в Twitter.

"Ничего не понимаю в этом боксе, но я всегда больше болею за спортсмена, у которого фамилия заканчивается на -ов, чем за спортсмена, у которого фамилия начинается на Мак'. Из домашнего", — блеснула глупостью Симоньян.

Пользователи тут же подловили ее на абсолютной безграмотности в спорте и на неоднозначной фразе о фамилиях, которая разжигает конфликты на почве межнациональной розни. Замечания и стебы по этому поводу они оставили в многочисленных комментариях под постом.

"То есть, за абстрактных Максимова и Макарова вы болеть не будете?", "Совсем поплыла?", "Мак — это всегда опий!", "Макаров тоже?", "Боширов", "Типа в политике вы что понимаете", "Маргош, ты что, совсем Чепига?", "Рита, ты даже не поняла, что это был не бокс. Поэтому ты и возглавляешь "Рашу Тудей", "Нацизм как есть", "Я встречал много тупых людей, но тут особый случай", "А вы, однако, "националист", батенька на "-ЯН"?!" — с сарказмом пишут люди, высмеивая сомнительные интеллектуальные способности Симоньян.

'Ничего не понимаю в этом боксе, но я вседа больше болею за спортсмена, у которого фамилия заканчивается на -ов, чем за спортсмена, у которого фамилия начинается на мак'



Из домашнего. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 7 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Симоньян высмеяли в сети за ложь о предполагаемом отравителе экс-шпиона Сергея Скрипаля Руслане Боширове.