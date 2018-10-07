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''Совсем Чепига?'' Топ-пропагандистку Кремля высмеяли за нелепый пост

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Пропагандистка Кремля, главный редактор ресурса Russia Today Маргарита Симоньян нарвалась на волну критики и насмешек безграмотным постом о победе российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова над ирландским противником Конором МакГрегором.

В частности, она назвала их поединок боксерским, хотя это были бои без правил, и прокололась в высказывании о русских фамилиях. Нелепый пост пропагандистка разместила на своей странице в Twitter.

"Ничего не понимаю в этом боксе, но я всегда больше болею за спортсмена, у которого фамилия заканчивается на -ов, чем за спортсмена, у которого фамилия начинается на Мак'. Из домашнего", — блеснула глупостью Симоньян.

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Пользователи тут же подловили ее на абсолютной безграмотности в спорте и на неоднозначной фразе о фамилиях, которая разжигает конфликты на почве межнациональной розни. Замечания и стебы по этому поводу они оставили в многочисленных комментариях под постом.

"То есть, за абстрактных Максимова и Макарова вы болеть не будете?", "Совсем поплыла?", "Мак — это всегда опий!", "Макаров тоже?", "Боширов", "Типа в политике вы что понимаете", "Маргош, ты что, совсем Чепига?", "Рита, ты даже не поняла, что это был не бокс. Поэтому ты и возглавляешь "Рашу Тудей", "Нацизм как есть", "Я встречал много тупых людей, но тут особый случай", "А вы, однако, "националист", батенька на "-ЯН"?!" — с сарказмом пишут люди, высмеивая сомнительные интеллектуальные способности Симоньян.

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''Совсем Чепига?'' Топ-пропагандистку Кремля высмеяли за нелепый пост

''Совсем Чепига?'' Топ-пропагандистку Кремля высмеяли за нелепый пост

''Совсем Чепига?'' Топ-пропагандистку Кремля высмеяли за нелепый пост

''Совсем Чепига?'' Топ-пропагандистку Кремля высмеяли за нелепый пост

''Совсем Чепига?'' Топ-пропагандистку Кремля высмеяли за нелепый пост

''Совсем Чепига?'' Топ-пропагандистку Кремля высмеяли за нелепый пост

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Симоньян высмеяли в сети за ложь о предполагаемом отравителе экс-шпиона Сергея Скрипаля Руслане Боширове.

Персоны
Маргарита СимоньянХабиб НурмагомедовКонор МакГрегор
Место
Россия
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Николаев Олег
Николаев Олег
Ну всё, Маргарите никогда после такого не отмыться, особенно когда про это Обоз рассказал. Чудовищная глупость - назвать боксом то, в чём никто толком не разбирается. Чем отличается от UFC198 и UFC217 никто без Википедии не скажет. А там таких UFC десятков несколько.
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😮😱🡆 snip.li/DpszH 🡄😱😮
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ParaDox
ParaDox
а как быть с теми , у которых фамилия заканчивается на -ян...?
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