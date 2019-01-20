Современник Эйнштейна: умер старейший мужчина на Земле

В Японии на 114 году жизни скончался старейший мужчина на планете Масадзо Нонака.

Как отмечается, он был внесен в Книгу рекордов Гиннеccа. О его кончине сообщило "Киодо".

В апреле 2018 года Книга рекордов Гиннеccа признала Нонаку старейшим мужчиной в мире, а до этого рекорд долголетия принадлежал Франциско Нуньесу Оливере, который умер в возрасте 113 лет в Испании в январе того же года.

Масадзо Нонака "Киодо"

Нонака родился в северном японском городе Ашоро 25 июля 1905 года – именно тогда Альберт Эйнштейн опубликовал свою теорию относительности.

"Киодо"

"Киодо"

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2018-го на 118-м году жизни умерла жительница Японии Тие Мияко, считавшаяся самой пожилой жительницей планеты и самым старым в мире человеком.

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