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18 марта • обновлено в 20:40
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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховной Рады Украины 8 созыва Все статьи автора

Социально ответственный бизнес: пример Дании

3.1т

Социально ответственный бизнес - это тот бизнес, который не только публично озвучивает, что готов учитывать интересы общества и возлагает на себя ответственность за влияние своей деятельности на любые стороны жизни общества, но и реализует эту концепцию в реальной жизни.

Facebook Борислава Березы

Facebook Борислава Березы

Вот в Дании, например, в супермаркетах не только рекомендуют соблюдать дистанцию в полтора-два метра между стоящими в очередь на кассе, но и мотивируют людей, наклеивая маркеры на нужном расстоянии на полу. Не только словом, но и делом.

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Борислав Береза Борислав Береза
Место
Дания
Источник
Источник: Facebook Борислава Березы
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Комментарии на сайте не модерированы
Бульба Остап
Бульба Остап
4 кружка для черги. А якщо прийде 20 чоловік за гречкою, що вони будуть робити? Це не соціальна відповідальність, а маркетинг для рідких мізків
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