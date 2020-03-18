Социально ответственный бизнес - это тот бизнес, который не только публично озвучивает, что готов учитывать интересы общества и возлагает на себя ответственность за влияние своей деятельности на любые стороны жизни общества, но и реализует эту концепцию в реальной жизни.

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Вот в Дании, например, в супермаркетах не только рекомендуют соблюдать дистанцию в полтора-два метра между стоящими в очередь на кассе, но и мотивируют людей, наклеивая маркеры на нужном расстоянии на полу. Не только словом, но и делом.

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