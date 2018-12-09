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Соратник наркобарона Пабло Эскобара сбежал на свободу: что известно

2.5тЧитать материал на украинском

Осужденный соратник боливийского наркорабона Пабло Эскобара Хорхе Суарес оказался на свободе.

Как передает Reuters, его из-за жалоб на здоровье на несколько дней перевезли из тюрьмы в частную больницу Ла-Пас, откуда он сбежал в ночь с 7 на 8 декабря.

Полиция Боливии подтвердила факт побега 67-летнего наркобарона, заявив, что делает все возможное для его поимки. В частности, был задействован разведывательный аппарат.

Хорхе Суарес в прошлом был верным соратником всемирно известного наркобарона Пабло Эскобара и является племянником покойного "короля кокаина" Роберто Суареса Гомеса.

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В прошлом Суарес был приговорен к 36 годам заключения в США, но, отсидев 28 лет, его выпустили. После возвращения в Боливию весной 2018 года он получил новый срок в виде 15 лет колонии.

Хорхе Суарес

Хорхе Суарес

Пабло Эскобар и Хорхе Суарес

Пабло Эскобар и Хорхе Суарес

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Италии на Сицилии арестовали главаря "Коза ностры" и еще 46 мафиози. Всем арестованным предъявлены обвинения в причастности к мафиозной деятельности, вымогательстве, незаконном ношении оружия и других тяжких преступлениях.

Тег
наркотики
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
МИД РФии своих не бросает
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
UaDonetsk Umka, )))
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