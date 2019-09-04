"Идете путем России!" Соловьев припугнул Украину новыми войнами

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев угрожающе заявил, что вскоре, помимо Донбасса, война якобы охватит еще несколько регионов Украины.
Он подчеркнул, что ситуация, по его мнению, будет развиваться как в России 90-х годов. Наглыми "прогнозами" рупор преступного путинского режима разразился в эфире своей программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Владимир Соловьев
Скриншот видео
"Вы идете путем России 90-х. У вас вспыхнет уже не на Донбассе, а в другом месте. Вы сейчас довели до обнищания ряд областей, забрав у них "контрабас". А там серьезные люди с серьезным оружием. И они скажут: "А зачем нам такая Украина?". И вы будете бороться уже с ними. Забудьте про Донбасс! У вас другие войны будут на территории!" – ехидно высказался пропагандист.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Соловьев пригрозил массированным вторжением российской армии на Донбасс. Гость его студии, в свою очередь, и вовсе заявил, что все это будет сопровождаться авиабомбардировками.
Также пропагандист заявил, что Россия должна применить к Украине такой же подход, как к Сирии, чтобы заставить ее прекратить войну на Донбассе.
Напомним, Соловьев назвал вторжение России в Украину и вмешательство страны-агрессора в ее внутренние дела вынужденной мерой. Он возмутился тем, что украинцы постоянно выбирают лидером того, кто не подходит Кремлю.
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