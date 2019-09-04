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4 сентября • обновлено в 11:52
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"Идете путем России!" Соловьев припугнул Украину новыми войнами

1.8т Читать материал на украинском

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев угрожающе заявил, что вскоре, помимо Донбасса, война якобы охватит еще несколько регионов Украины.

Он подчеркнул, что ситуация, по его мнению, будет развиваться как в России 90-х годов. Наглыми "прогнозами" рупор преступного путинского режима разразился в эфире своей программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

"Вы идете путем России 90-х. У вас вспыхнет уже не на Донбассе, а в другом месте. Вы сейчас довели до обнищания ряд областей, забрав у них "контрабас". А там серьезные люди с серьезным оружием. И они скажут: "А зачем нам такая Украина?". И вы будете бороться уже с ними. Забудьте про Донбасс! У вас другие войны будут на территории!" – ехидно высказался пропагандист.

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"Донбасс – от Киева до Приднестровья!" Соловьев в прямом эфире призвал к Третьей мировой войне

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украина готова к войне с россией и росийскими выплядками-окупантами! война до полной победы! росия проиграла войну в Украине-военные эксперты всего мира!
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филипп филипыч
филипп филипыч
Кожедуб ruslan, полная победа это всю россию захватить, это имеешь ввиду?)
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Tr Svit
Tr Svit
Россияне,да отправьте его повоеапть хотя бы за историческую Родину Израиль,что бы оно хотябы автомат в ручках подержал, а то все только прогнозирует и желает новых войн,"оракул"хренов.
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филипп филипыч
филипп филипыч
Tr Svit, вот тут согласен.
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
йолоп
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