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"Совершенно филигранно": Собчак ткнули носом в "договорняк" с Путиным

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Российский оппозиционер, бизнесмен и основатель компании "Евросеть" Евгений Чичваркин обвинил телеведущую и экс-кандидата в президенты РФ Ксению Собчак в "договорняке" с главой Кремля Владимиром Путиным.

"Мы знаем, что Собчак договорилась с Путиным, что это (участие телеведущей в выборах - ред.) "договорной матч" – мы это всё знали, мы это всё прекрасно понимали. Это еще один распил возможной либеральной аудитории", – заявил он в эфире "Эха Москвы".

По его словам, задача российской власти "отщепить, разделить и перессорить всех" удалась в ходе избирательной кампании "совершенно филигранно".

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"Власти удалось еще больший разброд и шатание сделать и оттянуть достаточно приятную часть прогрессивно мыслящего общества, втянуть в процесс наблюдения за Ксенией Собчак: там дебаты, скандалы, еще что-то такое", – добавил бизнесмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о тесной связи Путина и Собчак заявил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

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Тема
Выборы в России
Персоны
Евгений ЧичваркинКсения СобчакВладимир Путин
Место
Россия
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