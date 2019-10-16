Сносят заборы и бросаются мусором: протесты в Барселоне переросли в беспорядки. Фоторепортаж

В Барселоне (Каталония, Испания) 15 октября градус протестов опасно повысился. Во время акций в этот день пострадали 70 человек.

Так, демонстрация в центре города против приговоров лидерами каталонских сепаратистов переросла в массовые беспорядки: протестующие поджигают мусорные баки и бросают в полицейских яйца и петарды, сообщает El Pais на странице в Facebook.

Протесты в Барселоне

"Группа провокаторов с закрытыми лицами, которые инициируют насильственные действия, замечена полицией в районе скопления людей в районе Ашямпля. Полиция призвала не приближаться к району улиц Майорка, Валенсия и улицы Пау Кларис", – рассказали в полиции Каталонии в Twitter.

Демонстранты кидают в полицейских различными предметами. Они также пытаются прорваться к зданиям представительств испанского правительства.

21:17h Un grup de violents, la majoria amb la cara tapada, protagonitzen greus incidents a l’Eixample dret de Barcelona. Per seguretat es recomana no apropar-se a les immediacions dels carrers Mallorca-València amb Pau Claris pic.twitter.com/dNhR364hJx — Mossos (@mossos) 15 октября 2019 г.

Протесты в Барселоне

Протесты в Барселоне

Протесты в Барселоне

Протесты в Барселоне

Протесты в Барселоне

Протесты в Барселоне

Протесты в Барселоне

Напомним, Верховный суд Испании 14 октября выписал новый международный ордер на арест бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона.

Как сообщал OBOZREVATEL, 131 человек пострадал в результате беспорядков, охвативших Барселону 14 октября. Трое были задержаны.

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