Главная
УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Слава Рабинович
Слава Рабинович
ФинансистВсе статьи автора

Смотрите зомбоящик, а не по интернетам шастайте!

310

Итак, седьмой день незаконной антиконституционной ПОПЫТКИ блокировки Telegram на территории РФ. Российский интернет – Рунет – сильно разрушен путинской ОПГ. Недельный хаос затронул не только множественные сайты, но и реальные бизнесы, стоящие за этими сайтами, и, во многих случаях, даже основанные на бесперебойной работе этих сайтов. Путинская ОПГ нанесла и продолжает наносить огромный целенаправленный вред как Рунету, так и российской экономике, бизнесам, частным лицам. Путинская ОПГ ещё раз, много раз на дню, постоянно, нарушает российскую Конституцию.

Telegram продолжает работать на всех мобильных устройствах как ни в чём не бывало, без каких-либо дополнительных настроек. Единственное, где Telegram работать перестал (пока что, и я только имею ввиду без доп. настроек) – это его веб-версия.

Новости
Трамп убрал запрет на русофобию и превзошел все политиков

Говорят, что Роскомпозор, кроме "эффективной" блокировки Гугла и многих других сервисов, на некоторое время разблокировал ранее незаконно заблокированные сайты "Каспаров.ру" и "Грани.ру". Ну что же, сегодня я проверил оба, без каких-либо доп. настроек, и получил от своего интернет-провайдера вот такую вот картинку (см. скриншот).

Охр*неть и ещё раз охр*неть!

Додуматься вставлять свою рекламу в сообщения о "запрещённых" сайтах – это пир духа. Смотрите зомбоящик, а не по интернетам шастайте!

#ДляГааги #ДляТюрьмы #ДляЛюстрации: это террор путинской ОПГ и демонтаж конституционного строя.

Целая гроздь тяжких статей УК РФ плачет по путинской ОПГ.

И путинская ОПГ не должна будет удивляться, когда её членов будут вешать на столбах.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Слава РабиновичСлава Рабинович
Место
Россия
Объекты
TelegramРоссия
Источник
Источник:Facebook Славы Рабиновича
Поделиться в Facebook

Наши блоги