Итак, седьмой день незаконной антиконституционной ПОПЫТКИ блокировки Telegram на территории РФ. Российский интернет – Рунет – сильно разрушен путинской ОПГ. Недельный хаос затронул не только множественные сайты, но и реальные бизнесы, стоящие за этими сайтами, и, во многих случаях, даже основанные на бесперебойной работе этих сайтов. Путинская ОПГ нанесла и продолжает наносить огромный целенаправленный вред как Рунету, так и российской экономике, бизнесам, частным лицам. Путинская ОПГ ещё раз, много раз на дню, постоянно, нарушает российскую Конституцию.

Telegram продолжает работать на всех мобильных устройствах как ни в чём не бывало, без каких-либо дополнительных настроек. Единственное, где Telegram работать перестал (пока что, и я только имею ввиду без доп. настроек) – это его веб-версия.

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Говорят, что Роскомпозор, кроме "эффективной" блокировки Гугла и многих других сервисов, на некоторое время разблокировал ранее незаконно заблокированные сайты "Каспаров.ру" и "Грани.ру". Ну что же, сегодня я проверил оба, без каких-либо доп. настроек, и получил от своего интернет-провайдера вот такую вот картинку (см. скриншот).

Охр*неть и ещё раз охр*неть!

Додуматься вставлять свою рекламу в сообщения о "запрещённых" сайтах – это пир духа. Смотрите зомбоящик, а не по интернетам шастайте!

#ДляГааги #ДляТюрьмы #ДляЛюстрации: это террор путинской ОПГ и демонтаж конституционного строя.

Целая гроздь тяжких статей УК РФ плачет по путинской ОПГ.

И путинская ОПГ не должна будет удивляться, когда её членов будут вешать на столбах.