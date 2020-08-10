СМИ засняли подозрительные маневры возле резиденции Лукашенко: заметили вертолет и кортеж

Возле Дворца Независимости в Минске, который является резиденцией президента Беларуси Александра Лукашенко, начались подозрительные маневры.

Как сообщил Telegram-канал NEXTA Live, возле здания приземлился вертолет, взял кого-то и улетел.

"Тут вам и машины кортежа, передвигающиеся по территории, и низколетящий вертолет Лукашенко, да и просто ряд непонятных маневров", – говорится в сообщении.

Среди причин издание называет боязнь Лукашенко передвигаться по земле, или же подготовку, чтобы покинуть страну.

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