СМИ узнали о жестком ультиматуме Трампа Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп вручил лидеру КНДР Ким Чен Ыну письменное требование о передаче Вашингтону всех имеющихся ядерных боезарядов и атомного топлива.

Такое требование было выдвинуто 28 февраля на переговорах лидеров двух стран, которые проходили во Вьетнаме, передает Reuters. В материале подчеркивается, что именно это могло стать причиной внезапного окончания саммита раньше назначенного времени.

По информации агентства, США потребовали от Северной Кореи полного демонтажа ракетно-ядерной инфраструктуры и объектов двойного назначения, которые относятся к ядерной сферы, включая предприятия по обогащению урана.

В тот же день рабочий завтрак Трампа и Кима был неожиданно отменен. По оценке аналитиков, северокорейский руководитель, скорее всего, принял условия Трампа как оскорбительные. В ответ на провал переговоров США отказались от отмены экономических санкций относительно КНДР.

EADaily

Напомним, ранее КНДР уличили в развитии секретной ядерной программы несмотря на то, что весной 2018 года Ким Чен Ын объявил о решении временно прекратить ракетные и ядерные испытания.

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