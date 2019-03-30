СМИ узнали о жестком ультиматуме Трампа Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп вручил лидеру КНДР Ким Чен Ыну письменное требование о передаче Вашингтону всех имеющихся ядерных боезарядов и атомного топлива.
Такое требование было выдвинуто 28 февраля на переговорах лидеров двух стран, которые проходили во Вьетнаме, передает Reuters. В материале подчеркивается, что именно это могло стать причиной внезапного окончания саммита раньше назначенного времени.
По информации агентства, США потребовали от Северной Кореи полного демонтажа ракетно-ядерной инфраструктуры и объектов двойного назначения, которые относятся к ядерной сферы, включая предприятия по обогащению урана.
В тот же день рабочий завтрак Трампа и Кима был неожиданно отменен. По оценке аналитиков, северокорейский руководитель, скорее всего, принял условия Трампа как оскорбительные. В ответ на провал переговоров США отказались от отмены экономических санкций относительно КНДР.
EADaily
Напомним, ранее КНДР уличили в развитии секретной ядерной программы несмотря на то, что весной 2018 года Ким Чен Ын объявил о решении временно прекратить ракетные и ядерные испытания.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ким Чен Ын, который прибыл 26 февраля на станцию Донгданг в северной вьетнамской провинции Лангшон по пути на саммит, поразил своим кортежем.
Лидер КНДР попал в курьезную ситуацию с переводчиком — на вокзале Донг-Данг во Вьетнаме тот не поспел за президентом и был вынужден бежать.
Сестра Ким Чен Ына также отличилась странным поведением на переговорах брата с президентом США.
Дональд Трамп, прибыв в столицу Вьетнама Ханой на встречу с Ким Чен Ыном, неуверенной походкой спустился с самолета, чем вызвал обсуждение в сети.
После неудачи на саммите Трамп принял неожиданное решение об отмене масштабных совместных военных учений на Корейском полуострове.
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