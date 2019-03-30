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СМИ узнали о жестком ультиматуме Трампа Ким Чен Ыну

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Президент США Дональд Трамп вручил лидеру КНДР Ким Чен Ыну письменное требование о передаче Вашингтону всех имеющихся ядерных боезарядов и атомного топлива.

Такое требование было выдвинуто 28 февраля на переговорах лидеров двух стран, которые проходили во Вьетнаме, передает Reuters. В материале подчеркивается, что именно это могло стать причиной внезапного окончания саммита раньше назначенного времени.

По информации агентства, США потребовали от Северной Кореи полного демонтажа ракетно-ядерной инфраструктуры и объектов двойного назначения, которые относятся к ядерной сферы, включая предприятия по обогащению урана.

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Переговоры Трампа и Ким Чен Ына провалились из-за секретного объекта: всплыли детали

В тот же день рабочий завтрак Трампа и Кима был неожиданно отменен. По оценке аналитиков, северокорейский руководитель, скорее всего, принял условия Трампа как оскорбительные. В ответ на провал переговоров США отказались от отмены экономических санкций относительно КНДР.

СМИ узнали о жестком ультиматуме Трампа Ким Чен Ыну

EADaily

Напомним, ранее КНДР уличили в развитии секретной ядерной программы несмотря на то, что весной 2018 года Ким Чен Ын объявил о решении временно прекратить ракетные и ядерные испытания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Дональд ТрампКим Чен Ын
Место
США
Теги
Северная Кореяядерное оружие
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