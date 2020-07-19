СМИ сообщили о госпитализации Лукашенко: у президента Беларуси объяснились

У президента Беларуси Александра Лукашенко якобы произошел гипертонический криз и его госпитализировали.

Информация об этом появилась в Telegram-канале "Баста" и ряде некоторых белорусских СМИ. В то же время пресс-секретарь президента назвала это фейком.

"Сильно прыгнуло давление вечером в пятницу. Сразу отвезли в Республиканский клинический медицинский центр в Ждановичах. Гипертонический криз. Вчера все было оцеплено сотрудниками службы охраны", – сказано в сообщении со ссылкой на родственницу, работающую в центре.

Также отмечается, что в больницу главу государства якобы забрали сразу после встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В свою очередь пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что эта информация является фейком. Об этом пишет "Спутник".

"Не дождетесь", – сказала она.

Telegram "Баста"

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июля президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с премьер-министров России Михаилом Мишустиным. Во время встречи белорусский лидер намекнул на разрыв "дружбы" с Россией и поставил президенту РФ Владимиру Путину условие.