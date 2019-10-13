СМИ "отдали" Турции новую цель в Сирии: погибли 75 солдат

Государственные телеканалы Сирии сообщают о взятии турками населенного пункта Сулук на северо-востоке провинции Ракка.

"Войска турецкого режима оккупировали населенный пункт Сулук на северо-востоке Ракка", – сказано в сообщении телеканала Ikhbariya.

Такую же информацию распространило турецкое издание "Анадолу", уточнив, что поселок был зачищен от курдов, которых Анкара считает террористами.

Операция Турции в Сирии aa.com.tr

"В рамках операции "Источник мира" от террористов YPG/PKK зачищен поселок Сулук на юго-востоке сирийского района Таль-Абьяд. Проводятся рейды по выявлению остатков террористов", – сообщили в издании.

В свою очередь, ANF сообщает, что "Сирийские демократические силы" (SDF) нанесли удар по турецкой армии в Рас эль-Айне, в результате которого 75 турецких солдат погибли, еще 19 – пострадали, и семь танков были уничтожены.

Напомним, что накануне разгорелись активные бои около приграничного города Рас-эль-Айн. Сирийские союзники Турции утверждали, что взяли под свой контроль стратегически важные дороги в 30 км от границы и захватили более десятка деревень. Однако позже эту информацию опровергали.

Пресс-секретарь Национальной армии, поддерживаемой Турцией, Юсеф Хаммуд говорил, что курды перерезали дорогу 712, которая связывает Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн - основные пункты операции, начавшейся 9 октября. Трасса окружает границу в некоторых местах, а в других – на несколько километров (миль) в Сирию.

"Это продвижение было на новом и неожиданном фронте ... между Тель-Абьядом и Рас-эль-Айном. На этом фронте они смогли отрезать дороги, связывающие Сулук, Тель-Абьяд, Рас-эль-Аун с деревнями в этом районе", – утверждал Хаммуд.

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