Смертоносный ураган накрыл Японию: десятки пострадавших

Японию атаковал мощный тайфун "Тапа". Стихия прошлась по югу и юго-западу страны, основной удар получили острова Окинава и Кюсю.
Сообщил телеканал NHK. Пострадали не менее 30 человек (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу доконца).
На юго-западном острове Кюсю без электроснабжения остались более 52 тысяч домов, а в префектуре Ямагути – 9 тысяч.
По прогнозам синоптиков в ночь на вторник тайфун может достичь северный остров Хоккайдо.
Тайфун "Тапа" в Японии
today.tj
Несмотря на это, тайфун постепенно теряет силу. Сейчас давление в его центре составляет 990 гектопаскалей, скорость до 30 метров в секунду, при порывах – до 40.
Были отменены более 500 внутренних авиарейсов.
Тайфун Тапа в Японии
Тайфун Тапа в Японии
Тайфун Тапа в Японии
Тайфун Тапа в Японии
Тайфун Тапа в Японии
Тайфун Тапа в Японии
Тайфун Тапа в Японии
Тайфун Тапа в Японии
Тайфун Тапа в Японии
Как писал OBOZREVATEL, тайфун "Линглинг" обрушился на китайский остров Хайнань, который довольно популярен среди туристов. В результате буйства стихии стали поезда, несколько населенных пунктов были обрушены.
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