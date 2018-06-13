УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

"Смерти подобно": в США заявили, что Путин потерял контроль

1.1тЧитать новость на украинском

Президент России Владимир Путин надеялся, что аннексия Крыма забудется Западом, однако со временем он потерял контроль над ситуацией.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил американский политолог Питер Залмаев. По его словам, противостояние на Донбассе достигло слишком серьезных масштабов.

"Путин и компания надеялись, что санкции забудутся, Крым останется спорной территорией, ну а со временем все встанет на круги своя. Но началась цепочка событий, которые просто вышли из-под контроля даже “всевидящего” Кремля. Сейчас противостояние на Донбассе достигло слишком серьезных масштабов, когда мы говорим о 12 тысячах (по минимальным подсчетам) жертв и миллиардах долларов, которые потребуются на восстановления региона", - пояснил Залмаев.

Новости
Путина призвали переселить к себе весь Донбасс и Крым

Он подчеркнул, что Донбасс для Путина - подобно чемодану, который жалко бросить и тяжело нести.

"Ведь отыграть или отмотать ситуацию с Крымом и Донбассом Путину, поставившему весь свой политических капитал на кон идеи “России, встающей с колен и своих не сдающей”, смерти подобно", - подытожил американский эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия подготовила новый полк для войны на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на Обозревателе.

Темы
ЭксклюзивВойна на Донбассе
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги