"Смерти подобно": в США заявили, что Путин потерял контроль

Президент России Владимир Путин надеялся, что аннексия Крыма забудется Западом, однако со временем он потерял контроль над ситуацией.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил американский политолог Питер Залмаев. По его словам, противостояние на Донбассе достигло слишком серьезных масштабов.

"Путин и компания надеялись, что санкции забудутся, Крым останется спорной территорией, ну а со временем все встанет на круги своя. Но началась цепочка событий, которые просто вышли из-под контроля даже “всевидящего” Кремля. Сейчас противостояние на Донбассе достигло слишком серьезных масштабов, когда мы говорим о 12 тысячах (по минимальным подсчетам) жертв и миллиардах долларов, которые потребуются на восстановления региона", - пояснил Залмаев.

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Он подчеркнул, что Донбасс для Путина - подобно чемодану, который жалко бросить и тяжело нести.

"Ведь отыграть или отмотать ситуацию с Крымом и Донбассом Путину, поставившему весь свой политических капитал на кон идеи “России, встающей с колен и своих не сдающей”, смерти подобно", - подытожил американский эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия подготовила новый полк для войны на Донбассе.