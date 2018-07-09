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Смерть от "Новичка": Британия официально обвинила Россию

5.2тЧитать новость на украинском

Россия виновна в смерти гражданки Великобритании Дон Стерджесс в Эймсбери от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Об этом заявил министр обороны Гэвин Уильямсон во время выступления в парламенте, передает Reuters.

"Простая реальность такова, что Россия совершила нападение на британской земле, в результате которого умерла наша гражданка", — сказал он.

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Уильямсон уверен, что мировое сообщество поддержит Великобританию в "осуждении" Москвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июля 44-летняя Дон Стерджесс скончалась от отравления "Новичком". Мужчина, вместе с которым она была госпитализирована, находится в критическом состоянии.

Читайте все новости по теме "Яд "Новичок"" на Обозревателе.

Тема
Яд "Новичок"
Место
Великобритания
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Горбунков Семен
Горбунков Семен
Уже и простые английские наркоманы стали личными врагами Путина?
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Русский Солдат
Русский Солдат
Кот Скрипаля наносит новый удар? Это затмит славу собаки Баскервилей.
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Вот так министр целой страны оказывается пустобрёхом .Он не заморачивается отсутствием доказательств и мыслью о том, на кой хрен России травить британских алкашей
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Кастрюлев Мыкола, пошёл нахуй, кацапский уебок!
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