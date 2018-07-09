Смерть от "Новичка": Британия официально обвинила Россию

Россия виновна в смерти гражданки Великобритании Дон Стерджесс в Эймсбери от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок".
Об этом заявил министр обороны Гэвин Уильямсон во время выступления в парламенте, передает Reuters.
"Простая реальность такова, что Россия совершила нападение на британской земле, в результате которого умерла наша гражданка", — сказал он.
Уильямсон уверен, что мировое сообщество поддержит Великобританию в "осуждении" Москвы.
Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июля 44-летняя Дон Стерджесс скончалась от отравления "Новичком". Мужчина, вместе с которым она была госпитализирована, находится в критическом состоянии.
Читайте все новости по теме "Яд "Новичок"" на Обозревателе.