Смерть от "Новичка": Британия официально обвинила Россию

Россия виновна в смерти гражданки Великобритании Дон Стерджесс в Эймсбери от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Об этом заявил министр обороны Гэвин Уильямсон во время выступления в парламенте, передает Reuters.

"Простая реальность такова, что Россия совершила нападение на британской земле, в результате которого умерла наша гражданка", — сказал он.

Уильямсон уверен, что мировое сообщество поддержит Великобританию в "осуждении" Москвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июля 44-летняя Дон Стерджесс скончалась от отравления "Новичком". Мужчина, вместе с которым она была госпитализирована, находится в критическом состоянии.