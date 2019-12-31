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31 декабря • обновлено в 20:17
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"Смерть Америке": в Ираке атаковали посольство США

1.6т
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В Багдаде (Ирак) протестующие взломали ворота и прорвались внутрь посольства США.

Иранцы скандировали "Смерть Америке" и "Нет Америке", бросали камни и сжигали американские флаги, передает ВВС.

Также митингующие подожгли забор посольства, а также разбили камнями камеры видеонаблюдения.

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Местная полиция для разгона людей применила гранаты со слезоточивым газом. Охрана посольства запустила шумовые гранаты.

Посол США и другие дипломатические работники были заранее эвакуированы. По данным арабского телеканала "Аль-Хадас", дипломаты покинули посольство, сели на самолет и вылетели в неизвестном направлении.

Кроме того, по сообщению Reuters, Штаты отправили дополнительные силы в Ирак для охраны посольства в Багдаде. При этом в Госдепартаменте отметили, что протестующие в Багдаде не проникли в посольство США, поэтому посол скоро вернется.

Напомним, что причиной массовых беспорядков и нападению на посольство стали авиаудары США по базам шиитской группировки "Катаиб Хезболла", в результате чего минимум погибло 25 человек. Еще более 50 получили ранения.

В Пентагоне отметили, что нанесли удар в ответ на атаку по базе в Ираке, в результате которой один американский военный погиб, еще четверо получили ранения.

Нападение на посольство США в Багдаде

Нападение на посольство США в Багдаде

Нападение на посольство США в Багдаде

Нападение на посольство США в Багдаде

Нападение на посольство США в Багдаде

Нападение на посольство США в Багдаде

Нападение на посольство США в Багдаде

Нападение на посольство США в Багдаде

Нападение на посольство США в Багдаде

Нападение на посольство США в Багдаде

Нападение на посольство США в Багдаде

Нападение на посольство США в Багдаде

Нападение на посольство США в Багдаде

Нападение на посольство США в Багдаде

Нападение на посольство США в Багдаде

Нападение на посольство США в Багдаде

Нападение на посольство США в Багдаде

Нападение на посольство США в Багдаде

Нападение на посольство США в Багдаде

Нападение на посольство США в Багдаде

Нападение на посольство США в Багдаде

Нападение на посольство США в Багдаде

Нападение на посольство США в Багдаде

Нападение на посольство США в Багдаде

Нападение на посольство США в Багдаде

Нападение на посольство США в Багдаде

Нападение на посольство США в Багдаде

Нападение на посольство США в Багдаде

Нападение на посольство США в Багдаде

Нападение на посольство США в Багдаде

Нападение на посольство США в Багдаде

Нападение на посольство США в Багдаде

Нападение на посольство США в Багдаде

Нападение на посольство США в Багдаде

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ираке вспыхнули массовые антиправительственные протесты, в ходе которых погибли 7 человек и около 200 жителей получили ранения.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Ирак
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Комментарии
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
когда-нибудь и в Киеве такое будет...
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
А украинцы американцам попу лижут))
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Иракцам респект!
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