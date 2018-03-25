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Угроза для Кремля: фразе Путина дали новое объяснение

4.6тЧитать новость на украинском

Знаменитое высказывание президента России Владимира Путина о загнанной в угол крысе получило неожиданную для хозяина Кремля трактовку. Над Путиным нависла угроза, причем российский лидер оказался не в роли крысы.

Такое заявление сделал в эфире программы "Кворум" на ObozTV эксперт по вопросам безопасности Василий Богдан.

"Высказывание о том, что крысу нельзя загонять в тупик, поскольку она кидается на того, кто ее загнал… Путин имел в виду Запад, который загоняет Россию, а мы подразумеваем самого Путина и его народ. Если народ, российская элита и здоровая часть общества поймут, что им плохо, что у них нет возможности развиваться дальше, что санкции усиливаются и Россия стала практически изгоем… тогда возникнет революционная ситуация, а возможно и дворцовый переворот", - подчеркнул эксперт.

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Богдан отметил, что после президентских выборов в России фактически завершился этап трансформации страны из "управляемой демократии" в автократию.

"Мы наблюдаем тенденцию к обострению санкций, которые все больше охватывают окружение Путина. Это делает неудобной для него ситуацию как на международной арене, так и в середине страны", - считает он.

"Меры, направленные на укрепление сектора безопасности РФ, фактически пожирают весь бюджет России, и на социальные нужды выделяется все меньше и меньше средств. Властям России все сложней будет объяснять своему народу, почему он живет хуже… В этой ситуации есть угроза Путину со стороны его окружения и той сознательной части российского населения, которая начинает понимать, что Путин загоняет страну в тупик", - добавил эксперт.

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