Словакию ждут досрочные выборы из-за убийства журналиста - эксперт

Ситуация в Словакии свидетельствует о высокой вероятности досрочных выборов в этой стране. Когда после убийства журналиста Яна Куцяка возмущенные словаки вышли на улицы с требованием отставки министра внутренних дел, а Фицо недооценил их протестный потенциал, объяснил "Обозревателю" Сергей Герасимчук, замглавы правления Совета внешней политики "Украинская призма".

Но как только протесты приобрели такие масштабы, что этот сценарий не сработал, Фицо был вынужден согласиться на отставку Калиняка, однако было поздно - словаки требовали отставки самого премьера, говорит эксперт.

Как ранее писал "Обозреватель", не смотря на отставку премьера Роберта Фицо словаки требуют досрочных парламентских выборов.

Сейчас Фицо опять же с опозданием согласился на отставку, однако с сохранением коалиции, но и этого теперь недостаточно. Уже сейчас от него требуют досрочных выборов, говорит Герасимчук. Таким образом, правящая партия, которая не почувствовала момента и с опозданием шла на малые жертвы, сейчас рискует понести электоральные потери на внеочередных выборах, которые кажутся все более неотвратимыми.

Напомним, в конце февраля Словакию потрясла новость об убийстве журналиста-расследователя Яна Куцака и его девушки. Пару застрелили в собственном доме. Убийство связывают с журналистской деятельностью Куцяка, который работал в качестве репортера новостей сайт Aktuality.SK. Журналист занимался расследованиями налогового мошенничества нескольких предпринимателей, связанных с известными словацкими политиками. После убийства журналиста в отставку ушел министр культуры, глава МВД, а, в скорее, и сам премьер-министр Роберт Фицо.