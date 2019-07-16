Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Слава Украине!" Страну-соседку России "оккупировали" бандеровцы

5.1т Читать материал на украинском

В Норвегии украинцы подметили показательный нюанс: несмотря на нашествие русскоговорящих, туристов из Украины там встречают с уважением.

Об этом рассказал блогер и журналист Тим Златкин на своей странице в Facebook. Так, он находился во втором по величине городе страны – Бергене.

"Русскоговорящих в Норвегии можно встретить где ни попадя, но... Угадайте, сколько раз мне за сегодня сказали "Слава Украине!", лишь завидев сине-желтую наклейку на плече, а?" – спросил он.

Новости
"Слава Украине!" Цимбалюк взорвал сеть видео с "б*ндеровцем" в центре Москвы

Норвегия

Норвегия

Иллюстрация

Верный ответ пока не прозвучал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее прозвучало мнение, что воинское приветствие "Слава Украине! Героям слава!" символизирует, что Вооруженные Силы Украины становятся историческими продолжателями традиций бойцов Украинской Народной Республики и Украинской повстанческой армии.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персона
Тим Златкин
Место
Норвегия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
10
Смешно
22
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel