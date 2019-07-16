В Норвегии украинцы подметили показательный нюанс: несмотря на нашествие русскоговорящих, туристов из Украины там встречают с уважением.

Об этом рассказал блогер и журналист Тим Златкин на своей странице в Facebook. Так, он находился во втором по величине городе страны – Бергене.

"Русскоговорящих в Норвегии можно встретить где ни попадя, но... Угадайте, сколько раз мне за сегодня сказали "Слава Украине!", лишь завидев сине-желтую наклейку на плече, а?" – спросил он.

Норвегия Иллюстрация

Верный ответ пока не прозвучал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее прозвучало мнение, что воинское приветствие "Слава Украине! Героям слава!" символизирует, что Вооруженные Силы Украины становятся историческими продолжателями традиций бойцов Украинской Народной Республики и Украинской повстанческой армии.

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