"Сколько дерьма мы должны слушать?" Трамп выдал новые подробности об убийстве Сулеймани

Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый американцами генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касем Сулеймани "плохо отзывался" о его стране.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на аудио выступления американского лидера на ужине для спонсоров Республиканской партии 17 января. Отмечается, что он поминутно описал детали удара, который убил иранца.
"Он говорил плохие вещи о нашей стране. Сколько этого дерьма мы должны слушать? Сколько мы будем слушать?" – возмутился Трапм.
Трамп рассказал новые подробности об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани
Примечательно, что он ничего не сказал о "неминуемой угрозе", которая якобы привела к его решению убить Сулеймани. Хотя ранее об этом заявляли чиновники американской администрации.
При этом в своей речи Трамп назвал Сулеймани "известным террористом, который был в нашем списке". И подробно описал наблюдение американских разведчиков за тем, как иранский генерал прибыл в международный аэропорт Багдада, где его в свою очередь встретил командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.
Поэтому лидер США подчеркнул, что санкционированный им удар позволил взять "два по цене одного".
Он также повторил, что во время проведения спецоперации общался с военными чиновниками, наблюдавших за ударом с "камер, которые находятся в небе".
"Они вместе, сэр", "Сэр, им осталось жить 2 минуты и 11 секунд. Они в бронированном автомобиле. Сэр, им осталось жить примерно одну минуту. 30 секунд. 10, 9, 8...", "Потом вдруг – бум", "Их больше нет, сэр", – пересказал Трамп слова военных, которые докладывали ему о ходе операции.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак) в ночь на пятницу, 3 января, погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Сулеймани.
В сеть попало видео с места ликвидации Сулеймани в багдадском аэропорту.
Генерал прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби".
Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана.
Во время убийства Сулеймани в Ираке погибли еще семь человек из его близкого окружения.
Для ликвидации Сулеймани вероятно была использована ракета типа AGM-114 Hellfire, выпущенная с беспилотника MQ-9 Reaper.
Генерал, вероятно, был в Москве (Россия) и встречался с президентом страны Владимиром Путиным.
В сети всплыло видео, на котором Сулеймани угрожал американскому президенту Трампу.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил бригадного генерала Исмаила Каани главой спецподразделения "аль-Кудс", которым ранее командовал Сулеймани.
В Багдаде (Ирак) 4 января состоялось прощание с генералом Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР).
А 5 января тело Сулеймани доставили в Иран, где проститься с ним пришли миллионы жителей.
Парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства Сулеймани.
Дочь убитого американцами генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани Зейнаб пригрозила США и Израилю "черными днями" и местью за отца.
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