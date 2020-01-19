"Сколько дерьма мы должны слушать?" Трамп выдал новые подробности об убийстве Сулеймани

Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый американцами генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касем Сулеймани "плохо отзывался" о его стране.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на аудио выступления американского лидера на ужине для спонсоров Республиканской партии 17 января. Отмечается, что он поминутно описал детали удара, который убил иранца.

"Он говорил плохие вещи о нашей стране. Сколько этого дерьма мы должны слушать? Сколько мы будем слушать?" – возмутился Трапм.

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Примечательно, что он ничего не сказал о "неминуемой угрозе", которая якобы привела к его решению убить Сулеймани. Хотя ранее об этом заявляли чиновники американской администрации.

При этом в своей речи Трамп назвал Сулеймани "известным террористом, который был в нашем списке". И подробно описал наблюдение американских разведчиков за тем, как иранский генерал прибыл в международный аэропорт Багдада, где его в свою очередь встретил командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.

Поэтому лидер США подчеркнул, что санкционированный им удар позволил взять "два по цене одного".

Он также повторил, что во время проведения спецоперации общался с военными чиновниками, наблюдавших за ударом с "камер, которые находятся в небе".

"Они вместе, сэр", "Сэр, им осталось жить 2 минуты и 11 секунд. Они в бронированном автомобиле. Сэр, им осталось жить примерно одну минуту. 30 секунд. 10, 9, 8...", "Потом вдруг – бум", "Их больше нет, сэр", – пересказал Трамп слова военных, которые докладывали ему о ходе операции.

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