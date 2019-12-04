"Смерть мозга": саммит НАТО в Лондоне сотрясли громкие скандалы

Саммит в честь 70-летия НАТО в Лондоне прошел совсем не в праздничной атмосфере из-за череды громких скандалов.

О конфликтах в НАТО рассказала генеральный секретарь Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны Украины (НАКО) Елена Трегуб во время прямого включения из Лондона на ObozTV. Юбилейный саммит она назвала "не безоблачным".

По словам Трегуб, многие лидеры стран Альянса возмущены высказыванием президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.

"Эрдоган (президент Турции. – Ред.) предложил Макрону проверить, нет ли у него самого "смерти мозга", – напомнила она.

Впрочем, сам Реджеп Тайип Эрдоган тоже вызвал множество нареканий в свою сторону.

"Позиция Турции довольно деструктивная для Альянса. Во-первых, Турция закупила установку для ПВО от России, что нарушает стандарты НАТО. Во-вторых, Турция говорит, что она не будет поддерживать план обороны НАТО в Прибалтике, если НАТО не поддержит ее в Сирии. Многие страны НАТО возмущены поведением Эрдогана", – рассказала Трегуб.

Она уточнила, что исключать Турцию из Альянса никто не собирается.

"Турция – важный стратегический партнер. Тем более, что одной из основных задач НАТО является борьба с терроризмом. А Турция главный игрок в этом регионе", – пояснила эксперт.

В центре скандала оказался и президент США Дональд Трамп, который назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо "двуличным человеком".

"В целом это празднование не является безоблачным, мягко говоря. Все говорят о том, что Альянс нужно дальше реформировать. Снова поднялся вопрос о 2%. Одно из обязательств стран НАТО – чтобы не менее 2% от ВВП шло на министерство обороны этих стран. Сегодня как раз звучали укоры Канаде, что она не дает этих 2%. Продолжается дискуссия, кто будет платить за НАТО", – отметила Трегуб.

По мнению представительницы НАКО, на этом фоне заявления главы МИД Украины Вадима Пристайко, который обвинил Североатлантический Альянс в бездеятельности во время войны в Грузии и Украине, выглядят "вполне дипломатично" и в них нет ничего сенсационного.

Общее фото лидеров стран НАТО на юбилейном саммите в Лондоне 4 декабря 2019 года пресс-служба НАТО

Как писал OBOZREVATEL, во время саммита генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заверил, что Украина и Грузия обязательно станут членами НАТО – это только вопрос времени.

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