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29 сентября • обновлено в 02:12
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Скандал вокруг Трампа и Зеленского: в США назвали имена всех фигурантов

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В скандале вокруг телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом фигурирует около 20 человек с двух сторон.

Об этом сообщил американский телеканал CNN в субботу, 28 сентября, отметив, что ситуация с импичментом в Штатах развивается крайне активно.

Среди лиц, замешанных в скандале, фигурирует не только анонимный американский разведчик, но и адвокат Трампа Рудольф Джулиани и главный прокурор Уильям Барр - последние двое якобы должны были курировать процесс расследования "дела Байдена" в Украине.

Также называются фамилии Госсекретаря Майка Помпео и вице-президента США Майка Пенса, которые активно участвуют во внешней политике государства. При этом Пенс недавно встречался с Зеленским в Польше.

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Сообщается, что к скандалу причастен и.о. директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр, дававший недавно показания в Конгрессе. Отмечается роль спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и председателя Разведывательного комитета Адама Шиффа, которые формулируют обвинения Трампу.

Со стороны Трампа называются еще фамилии его советника Пэта Чиполлоне, который с юристами пытался скрыть стенограмму разговора с Зеленским. Упоминается и имя главного члена Разведывательного комитета Дэвида Нуньеса - он также защищает интересы президента.

Также в списке оказались помощник Зеленского Андрей Ермак, экс-спецпредставитель Госдепа Курт Волкер, советника Госдепа Ульрих Брехбул, посол США при ЕС Горлон Сондленд, экс-посол США в Украине Мари Йованович, генеральный инспектор разведки США Майкл Аткинсон, бывшие генпрокуроры Украины Юрий Луценко и Виктор Шокин и другие чиновники, близкие к Трампу.

Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп

пресс-служба ОП

Как сообщал OBOZREVATEL, Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.

Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Главное что Зеленский тут не причем и очень странно что там нет Пети главной подстилки байдена))))))))
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