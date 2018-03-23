Скандал в Европе: названы страны, готовые выслать дипломатов России

Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва рассматривают возможность выслать из страны российских дипломатов из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на неназванные источники.

"Великобритания, Германия и Франция подтвердили, что нет другого правдоподобного объяснения, кроме того, что за это ответственность лежит на России. Лидеры согласились, что необходимо серьезно отреагировать на действия России", — рассказал один из собеседников газеты.

Как сообщал "Обозреватель", лидеры стран Евросоюза поддержали Великобританию, которая обвиняет Россию в отравлении сбежавшего экс-шпиона Сергея Скрипаля.

В знак солидарности ЕС отзывает своего посла Маркуса Эдерера из Москвы.