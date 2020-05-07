Скандал с "Первым каналом" в Беларуси из-за COVID-19 получил новый поворот

Вслед за решением о лишении аккредитации съемочной группы российского "Первого канала" власти Беларуси выслали из страны и его пропагандиста Алексея Кручинина.

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Об этом он сам рассказал в комментарии tut.by, уточнив, что поскольку выехать за пределы Беларуси он должен был до полуночи 6 мая, то уже находится в Российской Федерации. Причиной жестких мер стал сюжет россиян о массовых смертях от коронавируса в городе Столбцы.

"Меня выслали, сейчас уже нахожусь на территории России. Такое решение приняла Комиссия МИД, и мне как гражданину России было предписано покинуть Беларусь до полуночи 6 мая. Никаких официальных писем и постановлений на этот счет я на руки не получил, но мне их и не планировали вручать, насколько я понял", – рассказал Кручинин.

Алексей Кручинин Скриншот видео

Пропагандист уточнил, что пометок в паспорте о запрете на въезд в Беларусь ему не делали и въехать в республику он может в любой момент.

"Это не выдворение и не запрет на возврат, права въехать в Беларусь меня никто не лишал", – утверждает он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 мая МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу российского "Первого канала" после сюжета о ситуации с пандемией коронавируса в стране. В ведомстве назвали материал фейковым.

Сюжет был снят на кладбище в городе Столбцы, где после пасхальных праздников резко начали умирать люди.

Напомним, ранее о том, что в районной больнице Столбцов, в 70 км от Минска (Беларусь), зафиксирована массовая вспышка коронавируса с высоким уровнем смертности, заявили и медики этого учреждения.

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