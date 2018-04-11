Скандал с Facebook: Цукерберг рассказал об утечке собственных данных

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг во время дачи показаний по делу об утечке данных миллионов пользователей рассказал, что его персональные данные также были слиты Cambridge Analytica.

Он также опроверг предположение конгрессменов о том, что соцсеть не может обеспечить необходимую защиту информации пользователей после скандала с конфиденциальностью. Об этом сообщает Reuters.

"Каждый раз, когда кто-то хочет поделиться чем-то на Facebook контроль есть", – заявил Цукерберг.

Кроме того, Конгрессвумен спросила основателя соцсети, как он может утверждать, что все данные пользователей находятся в их собственности, если рекламодатель так или иначе ее использует для создания таргетированной рекламы.

"Как только она попадает в руки рекламщиков или компьютерных алгоритмов, эта информация уже нам не принадлежит. Разве это не так? Как мы можем ее контролировать?", – спросила она Цукерберга.

Он в свою очередь подчеркнул, что соцсеть не продает данные пользователей. Кроме того, он считает, что регулирование сферы интернет-рекламы сильно навредит успешному таргетингу, а также снизит доходы компаний, которые на этом зарабатывают.

Как сообщал "Обозреватель", накануне во время дачи показаний Цукерберг заявил, что утечка данных является его виной.