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20 ноября • обновлено в 17:53
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Ситуация в тупике: Путин заговорил об особом статусе Донбасса

3.4т
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Пересмотр Минских соглашений и закона об особом статусе Донбасса без согласования с "Л/ДНР" заведет ситуацию в тупик.

Об этом на инвестиционном форуме заявил президент России Владимир Путин, отметив, что на слуху тезисы о необходимости пересмотра Минских соглашений.

"Что принятый закон об особом статусе Донбасса должен быть заменен каким-то другим… Хочу обратить внимание, что предыдущий был согласован с Донбассом. Никакие другие законы, несогласованные с "ЛНР" и "ДНР", работать не будут – они только заведут ситуацию в тупик… Ну, как мы должны оценивать такие заявления? Для меня непонятно. Думаю, что и для вас непонятно, если это непонятно для самого президента (Зеленского. – Ред.)", – считает глава Кремля.

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Ранее Путин рассказал, что считает, что украинский президент Владимир Зеленский хочет изменить ситуацию в Украине к лучшему. При этом он с ним не знаком, а только общался по телефону.

Как писал OBOZREVATEL:

  • СМИ сообщили, что Зеленский и Путин могут встретиться в рамках саммита стран "нормандской четверки" уже в конце текущего месяца – 24 или 26 ноября.

  • В Кремле опровергли обе даты, заверив, что встреча должна состояться до конца года.

  • Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что встреча в "нормандском формате" состоится в конце ноября.

  • 15 ноября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря в Париже.

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Тема
Минские договоренности
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Россия
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Комментарии
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Pollak John
Pollak John
ОРДЛО это не Донбасс . Это отгрызаный кремлёвской крысой кусочек Донбасса .
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
никаких особых статусов! Один Закон для Всех!
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Кожедуб ruslan, "особый статус" скоро распространица на все регионы Украины ...
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Свидомые!!! А вы что,хотели что-то по другому????? НЕТ.... Сальца лучше скушайте и успокойтесь.... Есть договор и его ПРИДЁТСЯ исполнять....
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Pollak John
Pollak John
Андрущенко Владимир, мы хотели чтоб ватные скотины издохли во всё мире .
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