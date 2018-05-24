Сирия объявила о новом мощном авиаударе США

Сирийские правительственные войска утверждают, что военно-воздушные силы возглавляемой США коалиции атаковали их позиции в провинции Дейр-эз-Зор.

"Несколько наших военных позиций между Аль-Букемаль и Хмейма подверглись атаке со стороны самолетов международной коалиции… Это произошло в момент концентрации террористов ИГИЛ", — цитирует слова источника РИА Новости.

В то же время Пентагон не подтвердил сообщения об ударе коалиции США по армии Сирии.

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Ранее ливанское движение "Хезболлах" заявило, что самолеты коалиции нанесли удары по двум позициям сирийской армии в пустыне в районе нефтестанции Т-2.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая террористы ИГИЛ совершили атаку на сирийских военных, которых поддерживает Россия, и иранских боевиков вблизи Пальмиры.