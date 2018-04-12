Схватка США и России: кто победит в морском бое

Россия и США основательно подготовились к возможной войне флотов в Средиземном море.

Так, американская ударная группа уже находится на месте назначения. В то время, как российские силы могут ответить на предположительный удар сразу с двух точек. Об этом говорится в материале Daily Storm.

"Ударная авианосная группа с судном Harry S. Truman во главе должна заменить эскадру авианосца Theodore Roosevelt. Последний находился на Ближнем Востоке четыре месяца. Названные в честь 33-го и 26-го президентов США суда принадлежат к одному классу американских атомных авианосцев "Нимиц". Это самые большие военные корабли в мире с водоизмещением до 106 тысяч тонн. Для сравнения, аналогичный показатель российского авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов — 59,1 тысячи тонн", – говорится в материале.

Harry S. Truman USNI News

Отмечается, что авиационная группа на борту Harry S. Truman составляет до 90 самолетов. Типовая авиагруппа для типа "Нимиц" насчитывает 69 боевых машин, среди которых 55 палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Hornet, четыре самолета радиолокационной борьбы Boeing EA-18 Growler, четыре самолета дальнего обнаружения E-2C/D Hawkeye и шесть многоцелевых вертолетов H-60 Seahawk. Авианосец может атаковать воздушные цели управляемыми ракетами RIM-7 Sea Sparrow и зенитно-ракетным комплексом RIM-116 RAM. Еще один бастион обороны авианосца – артиллерийский комплекс Phalanx Mk15 CIWS.

Корабли сопровождения несут основную огневую мощь. В Средиземное море также направились ракетный крейсер Normandy и шесть миноносцев типа Arleigh Burke. Наибольшее количество крылатых ракет "Томагавк" несет крейсер Normandy, оснащенный 122 пусковыми шахтами, зенитной артиллерией, двумя 127-миллиметровыми автоматическими пушками и торпедами.

Arleigh Burke

Процессию эсминцев одной серии возглавит корабль Arleigh Burke. Эсминец оснащен новой системой управления запуском крылатых ракет "Иджис". Одновременно он может выпустить до 56 "Томогавков", которые поражают цели на расстоянии до 2,5 тыс. километров. Остальные миноносцы также несут на борту крылатые ракеты, торпеды, зенитные системы различных типов.

Тем временем, у России есть несколько вариантов для ответа на возможный удар.

Первый вариант – это силы авиагруппы, дислоцированной на базе Хмеймим. Самолеты Су-24, Су-30М, Су-34 и Су-35С могут нести противокорабельные ракеты типа Х-31АД и Х-35. Вес боевых частей у обеих — 110 и 145 кг.

У летчиков РФ есть возможность атаковать прибрежные территории стратегической авиацией бомбардировщиками Ту-22М, Ту-95МС и Ту-160. Прикрытие и доставку противокорабельных ракет могут обеспечить средства радиоэлектронной борьбы.

Отмечается, что фронтовые бомбардировщики Су-24 имеют на борту системы РЭБ "Хибины", которые в состоянии поставить мощные помехи для американских систем слежения и обнаружения. Также, могут быть применены: модифицированный Ил-22 "Порубщик", наземные комплексы "Красуха-4".

Су-24

Второй вариант — поражение авианосной группы ракетами противокорабельного комплекса "Бастион" с дальностью в 300 км. Однако он вряд ли дотянется до кораблей США. От "Томагавк" защищать будут комплексы С-400 и "Панцирь-С1". "Триумфы" находятся на базах РФ в Тартусе и Хмеймиме. С-400 смогут прикрывать цели на расстоянии до 400 км на высоте от 5 до 60 километров. При высоте полета "Томагавка" в 15-60 метров основным его "противником" будет система "Панцирь". Зенитный ракетно-пушечный комплекс поражает цели в 20 км от места базирования на высоте от 15 метров до 15 километров.

Как сообщал "Обозреватель", ранее сообщалось, что возможности флотов США и РФ позволяют не заходить на территорию противника.