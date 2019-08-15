"Штирлиц спал": Захарова нарвалась на насмешки нелепым фото

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь стала объектом насмешек из-за неудачного фото в самолете.

Снимок она сделала по пути в командировку и поделилась им в Facebook, сопроводив нелепой шуткой.

"Штирлиц спал, но знал, что ровно через два часа двадцать минут он проснется бодрым и полным сил. В Оренбурге", – написала скандальная спикер МИД РФ.

Однако пользователи не оценили лук Захаровой и засыпали ее насмешливыми комментариями, в которых прошлись как по внешности, так и по роду ее деятельности.

Мария Захарова Facebook Марии Захаровой

"Тоже мне, Штирлиц! Кстати, замените стилиста, а то ваши наряды далеки от моды", "Просто давно хотела сказать, что одевают ее отвратительно, или это у нее вкус г*вно", "Она деревенская свин*собака", Маша, нам ваши совдепо/кегебистские шуточки ни к чему", "А почему в американской бейсболке? Почему не в кокошнике мордовском? Тоже мне, патриотка путинская", "Вряд ли Штирлиц – скорее Лени Рифеншталь!" – иронизируют под постом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарова опубликовала еще одно провокационное фото и нарвалась на критику сети. Россиянка обнародовала снимок, на котором позирует в платье и на каблуках, в то же время на ее руках – красные боксерские перчатки.

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