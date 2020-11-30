Штат Аризона подтвердил победу Байдена на выборах президента США

Власти Аризоны подтвердили результаты выборов президента США в штате, согласно которым победу одержал Джо Байден.

Об этом сообщило CNN. Победа в Аризоне дала Байдену 11 голосов выборщиков.

Государственный секретарь Аризоны Кэти Хоббс засвидетельствовала результаты выборов 30 ноября, заявив, что избирательный процесс был самым безопасным в новейшей истории, "несмотря на необоснованные утверждения об обратном".

Губернатор штата Дуг Дьюси и генеральный прокурор Марк Брнович вместе с главным судьей Верховного суда Аризоны Робертом Брутинелем подписали соответствующие документы, как того требует закон штата.

Подтверждение результатов выборов, как правило, является формальностью, но этот процесс был предметом попытки президента Дональда Трампа удержаться у власти.

Его кампания безуспешно пыталась заблокировать или отсрочить сертификацию в ключевых штатах в надежде оспорить победу Байдена через Коллегию выборщиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат от Демократической партии Джо Байден официально победил на выборах президента США еще в двух штатах – Пенсильвании и Неваде. Победу демократа в Пенсильвании объявил 24 ноября губернатор штата Том Вулф.