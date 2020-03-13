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13 марта • обновлено в 08:44
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Шпионы России нарвались на истребители НАТО: появилось фото

1.7т
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После вояжа вблизи американской Аляски российские противолодочные самолеты-разведчики Ту-142 засекли в районе западных побережий Шотландии и Ирландии, а затем над Бискайским заливом.

Их в течение нескольких часов 11 марта сопровождали истребители стран НАТО, сообщает пресс-служба Альянса (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Истребители нескольких государств НАТО перехватили российские военные самолеты в районе западных побережий Шотландии и Ирландии, а также над Бискайским заливом. Два российских самолета Ту-142, которые используются как бомбардировщики или разведчики, в течение нескольких часов сопровождались истребителями Великобритании, Франции, Испании и Норвегии", – сказано в сообщении.

Шпионы России нарвалась на истребители НАТО

Шпионы России нарвалась на истребители НАТО

Пресс-служба НАТО

"Мы бдительны и мы продолжаем мониторить всю воздушную активность близ границ НАТО", – процитировали официального представителя НАТО Оану Лунгеску.

В России традиционно открестились от полетов возле границ НАТО и заявили, что экипажи Ту-142 совершили "очередной плановый полет над нейтральными водами" Баренцева, Норвежского и Северного морей и Атлантического океана.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американские и канадские истребители перехватили российские разведывательные самолеты Ту-142 в небе вблизи Аляски.

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Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
Украина
Тег
НАТО
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а украинцы где летают? есть на чем летать-то?
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фил филька
фил филька
обос такой обос) сначала нарвались потом перехватили а в итоге просто сопровождали в целях мониторирования. вот так переможный заголовок превратился в пустышку)
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
фил филька, в анонсе новости вообще "поймали!)) https://prnt.sc/rfn26y
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