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12 марта • обновлено в 08:23
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Шпионов России поймали возле Аляски: кадры перехвата самолетов

1.9т
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В сети появилось видео перехвата американскими и канадскими истребителями во вторник, 10 марта российских разведывательных самолетов Ту-142 в небе вблизи Аляски.

Ролик опубликовали на странице Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД) в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

“Самолеты F-22s, CF-18s при поддержке KC-135 Stratotanker и E-3 Sentry перехватили два российских морских разведывательных самолета Ту-142, которые вошли в идентификационную зону воздушной обороны Аляски”, – сказано в пресс-релизе.

Возле Аляски перехватили российских разведчиков

Возле Аляски перехватили российских разведчиков

Twitter NORAD

Отмечается, что российские разведчики кружили вблизи Аляски около четырех часов.

“Боевые самолеты НОРАД сопровождали Ту-142 в течение всей продолжительности их пребывания в зоне идентификации. Российские самолеты оставались в международном авиационном пространстве над морем Бофорта, приблизившись к побережью Аляски на 50 морских миль. Они не нарушили американское или канадское суверенное авиационное пространство”, – добавили в НОРАД.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский военный самолет устроил провокацию в США: отклонился от согласованного маршрута и пролетел над Чикаго.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
США
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
И шо?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Если самолеты хозяев хoхлов летают вблизи Крыма - то это разведчики, а если российские у берегов штатов то шпионы) Убогость так и прет)
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