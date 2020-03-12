Шпионов России поймали возле Аляски: кадры перехвата самолетов

В сети появилось видео перехвата американскими и канадскими истребителями во вторник, 10 марта российских разведывательных самолетов Ту-142 в небе вблизи Аляски.
Ролик опубликовали на странице Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД) в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
“Самолеты F-22s, CF-18s при поддержке KC-135 Stratotanker и E-3 Sentry перехватили два российских морских разведывательных самолета Ту-142, которые вошли в идентификационную зону воздушной обороны Аляски”, – сказано в пресс-релизе.
Возле Аляски перехватили российских разведчиков
Twitter NORAD
Отмечается, что российские разведчики кружили вблизи Аляски около четырех часов.
“Боевые самолеты НОРАД сопровождали Ту-142 в течение всей продолжительности их пребывания в зоне идентификации. Российские самолеты оставались в международном авиационном пространстве над морем Бофорта, приблизившись к побережью Аляски на 50 морских миль. Они не нарушили американское или канадское суверенное авиационное пространство”, – добавили в НОРАД.
Video of Russian Tu-142s intercept by NORAD F-22s and CF-18s received from @PacificSubs @COMSUBLANT ICEX 20 Camp Sea Dragon - located on the Arctic Ice off the Alaskan coastline. #WeHaveTheWatch @usairforce @RCAF_ARC @USNorthernCmd— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) March 11, 2020
Video link:https://t.co/zQUCVQC6kd
March 11, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский военный самолет устроил провокацию в США: отклонился от согласованного маршрута и пролетел над Чикаго.
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