Шпион России: американист заявил, что Трампу объявили "войну"

Обвинение президента США Дональда Трампа в шпионаже в пользу России - это исключительно политическое противостояние внутри Америки и информационная "война" против американского лидера.

"Я вижу исключительно проявление того, что идет соответствующая информационная кампания, идет политическое противостояние внутри США, соответственно такие материалы используются для того, чтобы бороться с Трампом", - сказал в комментарии OBOZREVATEL американист Николай Белесков.

По его словам, если бы действительно американский президент контактировал и получал помощь от Кремля, то ФБР и ЦРУ давно бы это обнаружили. А так, это часть внутриполитической борьбы, на которой Украине не стоит заострять внимание.

Относительно следствия, которое ведется по подозрению Дональда Трампа в сговоре с Россией ради победы на президентских выборах в 2016 году, то американист не переживает, что там будет что-то стоящее.

"Первые результаты расследования Роберта Мюллера будут до конца этого года. Среди комитетов Конгресса, то один уже завершил расследование, в Сенате - близок к завершению. Но и там, и там, я сомневаюсь, что будут найдены какие-то данные, которые будут говорить о заговоре Трампа. Но мы не говорим о его отдельных подчиненных", - добавил Белесков.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт получил от российского олигарха Олега Дерипаски кредит в 10 млн долларов.