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''Шли босиком'': выяснились мистические факты гибели группы Дятлова

1.4тЧитать материал на украинском

Российский исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев обнаружил новые "невероятные подробности" гибели группы туристов Игоря Дятлова.

Так, в своем блоге он проанализировал записи собственного корреспондента "Уральского рабочего" Геннадия Григорьева, который записывал в блокнот детали во время поисков туристов.

"Он приводит такие факты, что ставят под сомнения все, что когда-либо было опубликовано", - подчеркивает Дегтерев.

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Так, выяснилось, что за группой Дятлова от палатки якобы шли еще четыре человека, которыми были "манси". Туристов якобы преследовали на протяжении 300 метров. А сама же группа, по мнению исследователя, якобы шла "босиком, держась друг за друга".

Также уфолог приходит к выводу, что вблизи палатки проходила стая волков, причем это было "в дни гибели группы".

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Помимо этого, Дегтерев утверждает, что на месте трагедии якобы летали "огненные шары". "Шары. Григорьев пишет, что огненные шары (ракеты?) летали там с 31 января по 5 февраля. Откуда такая точность - не ясно. На 5 февраля поисков не было. Или их нашли раньше?" - говорится в блоге.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дегтярев допускал, что группа Дятлова могла погибнуть из-за отравления метиловым спиртом.

Место
Россия
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