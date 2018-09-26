''Шли босиком'': выяснились мистические факты гибели группы Дятлова

Российский исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев обнаружил новые "невероятные подробности" гибели группы туристов Игоря Дятлова.

Так, в своем блоге он проанализировал записи собственного корреспондента "Уральского рабочего" Геннадия Григорьева, который записывал в блокнот детали во время поисков туристов.

"Он приводит такие факты, что ставят под сомнения все, что когда-либо было опубликовано", - подчеркивает Дегтерев.

Так, выяснилось, что за группой Дятлова от палатки якобы шли еще четыре человека, которыми были "манси". Туристов якобы преследовали на протяжении 300 метров. А сама же группа, по мнению исследователя, якобы шла "босиком, держась друг за друга".

Также уфолог приходит к выводу, что вблизи палатки проходила стая волков, причем это было "в дни гибели группы".

Помимо этого, Дегтерев утверждает, что на месте трагедии якобы летали "огненные шары". "Шары. Григорьев пишет, что огненные шары (ракеты?) летали там с 31 января по 5 февраля. Откуда такая точность - не ясно. На 5 февраля поисков не было. Или их нашли раньше?" - говорится в блоге.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дегтярев допускал, что группа Дятлова могла погибнуть из-за отравления метиловым спиртом.