"Шесть атомных бомб по Москве!" Вскрылись детали возможного удара США

США в 1945 году готовили план ядерной атаки на СССР. На Москву и тогдашний Ленинград якобы должны были полететь по шесть атомных бомб.

Такие данные обнародовал Дэниел Эллсберг — легендарный разоблачитель, опубликовавший в 1971 году "документы Пентагона". Сейчас готовится к выходу его книга "Машина Судного дня: Откровения разработчика плана ядерной войны". Отрывки из нее опубликовала "Лента.ру".

"30 августа 1945-го, всего через две недели после капитуляции Японии, генерал-майор Лорис Норстад, заместитель начальника штаба ВВС по планированию, направил генералу Гровсу документ, где в качестве целей возможного будущего ядерного удара фигурировали 15 "ключевых советских городов" во главе с Москвой и 20 "крупных советских городов", включая Ленинград, а также указывалось количество атомных бомб, необходимых для уничтожения каждого из них. Москве и Ленинграду предназначалось по шесть бомб", - говорится в книге.

При этом отмечается, что у США на то время не было шести атомных бомб. "В конце года они располагали только двумя. К 30 июня 1946-го (конец финансового года) в арсенале находилось девять бомб. Первый официальный план войны против Советского Союза, датированный ноябрем 1947 года, предусматривал нанесение удара по 24 советским городам с использованием 34 бомб. Однако к тому времени в арсенале США было всего 13 бомб, из которых, пожалуй, только семь находились в состоянии боеготовности. Эта информация была сверхсекретной", - пишет разоблачитель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее специальное приложение определило, что в случае если на Москву сбросят атомную бомбу, могут погибнуть около 8 млн. человек, более 3 млн. пострадают.