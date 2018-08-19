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ПолитикаЭкономика

"Шесть атомных бомб по Москве!" Вскрылись детали возможного удара США

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США в 1945 году готовили план ядерной атаки на СССР. На Москву и тогдашний Ленинград якобы должны были полететь по шесть атомных бомб.

Такие данные обнародовал Дэниел Эллсберг — легендарный разоблачитель, опубликовавший в 1971 году "документы Пентагона". Сейчас готовится к выходу его книга "Машина Судного дня: Откровения разработчика плана ядерной войны". Отрывки из нее опубликовала "Лента.ру".

"30 августа 1945-го, всего через две недели после капитуляции Японии, генерал-майор Лорис Норстад, заместитель начальника штаба ВВС по планированию, направил генералу Гровсу документ, где в качестве целей возможного будущего ядерного удара фигурировали 15 "ключевых советских городов" во главе с Москвой и 20 "крупных советских городов", включая Ленинград, а также указывалось количество атомных бомб, необходимых для уничтожения каждого из них. Москве и Ленинграду предназначалось по шесть бомб", - говорится в книге.

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При этом отмечается, что у США на то время не было шести атомных бомб. "В конце года они располагали только двумя. К 30 июня 1946-го (конец финансового года) в арсенале находилось девять бомб. Первый официальный план войны против Советского Союза, датированный ноябрем 1947 года, предусматривал нанесение удара по 24 советским городам с использованием 34 бомб. Однако к тому времени в арсенале США было всего 13 бомб, из которых, пожалуй, только семь находились в состоянии боеготовности. Эта информация была сверхсекретной", - пишет разоблачитель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее специальное приложение определило, что в случае если на Москву сбросят атомную бомбу, могут погибнуть около 8 млн. человек, более 3 млн. пострадают.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
США
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
может и нужно было шарахнуть эти бомбочки,и этого дерьма бы не было
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Kostenko Anatolii
Kostenko Anatolii
сейчас мне думается планы поярче ...у фашистов в кремле - как пропетлять , у штатов как подешевле эту помойку превратить в свой торговый центр...
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Пигин Макс
Пигин Макс
У кого ещё остались сомнения в том, что СШП является самой миролюбивой страной?
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2 из 12 ответов | показать все
Пигин Макс
Пигин Макс
Григорьев Дмитрий, Пожалейте её мозг! На Украине теперь своя история! Это поколение можно смело вычёркивать. Нам главное не проспать следующее поколение украинцев.
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1
4
Григорьев Дмитрий
Григорьев Дмитрий
Гавриленко Наташа, детский лепет, вначале развалить, разрушить, потом спасать гуманитаркой, кстати в долг, они ничего не делают из сочувствия, бизнес, хрена говорить. И так по всему миру. Детский лепет, я в шоке, сплошной детский лепет...
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