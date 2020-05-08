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8 мая • обновлено в 21:25
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Шансов не было: в Испании не спасли кошку, заразившуюся COVID-19 от хозяев

3.2т
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В Испании усыпили кошку, которая впервые в стране заразилась коронавирусом.

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Как сообщает DailyMail, кошке было четыре года и жила она в каталонской семье, где один человек переболел коронавирусом. Семья заметила, что животному тяжело дышать и отвезла его к ветеринару.

Там оказалось, что у кошки сердечная недостаточность, температура 38,2 и пониженный уровень тромбоцитов. В результате животное усыпили, так как шансов на выживание почти не было. Ветеринар, осуществляющий эвтаназию, заподозрил у кошки наличие COVID-19 и передал образцы в исследовательский центр.

В Испании не спасли кошку, заразившуюся COVID-19 от хозяев

В Испании не спасли кошку, заразившуюся COVID-19 от хозяев

Эксперты провели анализы и обнаружили следы коронавируса на образцах из носа и кишечника.

Профессор Хоаким Сегалес из Центра исследований здоровья животных заявил, что кошка скорее всего заразилась от хозяина. А директор этого центра Наталья Маджо отметила, что возможность передачи вируса от животного животному пока не исследована.

Как сообщал OBOZREVATEL, домашние животные не способны обеспечить своих хозяев иммунитетом к COVID-19.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Италия
Теги
животные вирус
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ковпак сидор
ковпак сидор
Птичку конечно жалко,но это выглядит как насмешка,когда в Украине к больным не приезжают и советуют лечится чаем ипарацетамолом,Обозреватель писал об этом
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