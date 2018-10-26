Осень является сезоном обострения психических заболеваний. Цикличность психики человека наблюдается не только в норме, но и проявляет себя в виде обострения различных эндогенных заболеваний. С наступлением холодов и укорочением светового дня в осенний период, увеличивается количество психических пациентов в стационарах. Психические заболевания носят хронический характер течения, с фазами обострения в осеннее-весенний период.

Ну, с научной точки зрения, сезонное обострение шизофрении у российских СМИ и экспертов объяснимо. Но я не подозревал что у них там все так плохо и массово... Видимо у них сейчас тот период, во время которого болезнь становится более активной и опасной, при этом снижается или даже полностью утрачивается критика человека к своему состоянию, что может привести к негативным последствиям как для самого человека, так и для окружающих. И как их лечить если у них этот психоз уже принял массовый характер. Воистину там заповедник безумия. А Киселев, Соловьев, Скабеева и другие работают в нем лесниками.