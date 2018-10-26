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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради УкраїниВсе статьи автора

Сезонное обострение шизофрении у российских СМИ

8.5т

Осень является сезоном обострения психических заболеваний. Цикличность психики человека наблюдается не только в норме, но и проявляет себя в виде обострения различных эндогенных заболеваний. С наступлением холодов и укорочением светового дня в осенний период, увеличивается количество психических пациентов в стационарах. Психические заболевания носят хронический характер течения, с фазами обострения в осеннее-весенний период.

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Ну, с научной точки зрения, сезонное обострение шизофрении у российских СМИ и экспертов объяснимо. Но я не подозревал что у них там все так плохо и массово... Видимо у них сейчас тот период, во время которого болезнь становится более активной и опасной, при этом снижается или даже полностью утрачивается критика человека к своему состоянию, что может привести к негативным последствиям как для самого человека, так и для окружающих. И как их лечить если у них этот психоз уже принял массовый характер. Воистину там заповедник безумия. А Киселев, Соловьев, Скабеева и другие работают в нем лесниками.

Сезонное обострение шизофрении у российских СМИ

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Автор
Борислав БерезаБорислав Береза
Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Борислава Березы
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
У бандер, одна истерика сменяется другой..
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Soin Sergii
Soin Sergii
Михайлов Андрей, То есть можно не истерить и вы, дегенераты, США уничтожать не будете? Просто шуткуете значит? Ну слава богу!
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
мокши готовятся в рай? тролли-путиноиды, вы готовы вслед за фюрером?
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Дейман Алон
Дейман Алон
Ебанутым нет покоя, пидороссы - это скот!
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