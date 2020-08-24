Северо-восток Италии накрыл мощный ураган. Фото и видео разрушений

На северо-восточные регионы Италии обрушился мощный ураган, который нанес значительный ущерб сельскому хозяйству.

Сильная гроза в некоторых регионах сопровождалась снегом и градом. Больше всего пострадала Верона, ее пригороды, а также Падуя и Виченце, пишет RaiNews (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Верона после мощного урагана. Twitter V

Стихия повалила более 500 деревьев, уничтожены виноградники.

Уничтоженный упавшим деревом автомобиль в Вероне. Twitter Marco Croatti

"Сильнейшие дождь и град превратили наш город в поле битвы. Понесены огромные убытки, размер которых мы представим в понедельник", – отметил мэр Вероны Федерико Сбоарина.

Ураган выкорчевал деревья в Вероне. Twitter V

По данным властей, нанесен существенный ущерб сельскому хозяйству. Представители бизнес-ассоциации Coldiretti, уточнили, что речь может идти о миллионах евро.

Верона после урагана. Twitter V

Последствия урагана в Вероне. Twitter Massimo

Людей смывало наводнением. Twitter Massimo

Град в Вероне. Twitter Stefano Cesaretti

Последствия урагана в Вероне. Twitter Teatro Scientifico

Ураган в Вероне вырвал деревья с корнями. Twitter Teatro Scientifico

Ураган в Вероне уничтожил виноградники. Twitter Ménade7

Больше всего ураган прошелся по Вероне, Виценце и Падуе. Google Maps

(Видео – Telegram "Подъем")

Как сообщал OBOZREVATEL, В США ураган первой категории "Исайяс" обрушился на побережье штата Северная Каролина. Властям пришлось объявлять чрезвычайное положение из-за стихии.

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